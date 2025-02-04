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Posted 4 февраля, 05:30

Published 4 февраля, 05:30

Modified 4 февраля, 05:32

Updated 4 февраля, 05:32

Тюменец обгорел во время пожара в частном доме

Тюменец страшно обгорел во время пожара в собственном доме

4 февраля 2025, 05:30
Фото: Противопожарная служба ТО.

Тюменец обгорел во время пожара в частном доме

Мужчина получил сильные ожоги во время пожара. К приезду пожарных его дом полыхал на всю улицу.

Пожар случился в частном в деревне Большие Акияры Тюменского района. Возгорание началось вскоре после 03:00 часов в ночь на 4 февраля. К приезду пожарных огонь распространился на 100 кв. м, и дом полыхал открытым пламенем.

«К сожалению, есть пострадавший — мужчина, который получил термические ожоги туловища и верхних конечностей», — рассказали в Противопожарный службе Тюменской области.
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В результате пожара поврежден не только дом, но и автомобиль «Тойота».

Напомним, тюменка погибла во время пожара в частном доме в деревне Новые Юрты Аромашевского района. Когда пожарные прибыли на место, огонь полностью охватил деревяный частный дом.

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