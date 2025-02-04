Тюменец страшно обгорел во время пожара в собственном доме

Posted 4 февраля, 05:30
Published 4 февраля, 05:30
Modified 4 февраля, 05:32
Updated 4 февраля, 05:32
Пожар случился в частном в деревне Большие Акияры Тюменского района. Возгорание началось вскоре после 03:00 часов в ночь на 4 февраля. К приезду пожарных огонь распространился на 100 кв. м, и дом полыхал открытым пламенем.
«К сожалению, есть пострадавший — мужчина, который получил термические ожоги туловища и верхних конечностей», — рассказали в Противопожарный службе Тюменской области.
В результате пожара поврежден не только дом, но и автомобиль «Тойота».
Напомним, тюменка погибла во время пожара в частном доме в деревне Новые Юрты Аромашевского района. Когда пожарные прибыли на место, огонь полностью охватил деревяный частный дом.