В центре Тюмени загорелось здание

Как пояснили в МЧС по Тюменской области, загорелось неэксплуатируемое здание. На место ЧП были направлены 10 сотрудников и 3 единицы техники Главного управления МЧС. Общая площадь территории охваченной огнем составила 50 квадратных метров, во время происшествия никто не пострадал.