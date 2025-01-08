В центре Тюмени загорелось здание

Posted 8 января, 10:26
Published 8 января, 10:26
Modified 8 января, 10:28
Updated 8 января, 10:28
«В центре Тюмени что-то очень сильно горит», — сообщили очевидцы в социальных сетях.
Как пояснили в МЧС по Тюменской области, загорелось неэксплуатируемое здание. На место ЧП были направлены 10 сотрудников и 3 единицы техники Главного управления МЧС. Общая площадь территории охваченной огнем составила 50 квадратных метров, во время происшествия никто не пострадал.
Причина возникновения огня выясняется.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Ишиме во время пожара в частном жилом доме погибли два человека. Трагедия произошла около 4 часов утра.