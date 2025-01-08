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Posted 8 января, 10:26

Published 8 января, 10:26

Modified 8 января, 10:28

Updated 8 января, 10:28

В центре Тюмени загорелось здание

В центре Тюмени загорелось здание

8 января 2025, 10:26
Фото: МЧС ТО.
Крупный пожар произошел сегодня днем в Тюмени на улице Мельничной.
«В центре Тюмени что-то очень сильно горит», — сообщили очевидцы в социальных сетях.
Видео: Тюмень с огоньком.

Как пояснили в МЧС по Тюменской области, загорелось неэксплуатируемое здание. На место ЧП были направлены 10 сотрудников и 3 единицы техники Главного управления МЧС. Общая площадь территории охваченной огнем составила 50 квадратных метров, во время происшествия никто не пострадал.

Причина возникновения огня выясняется.

В тюменском селе на пожаре погиб человек
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Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Ишиме во время пожара в частном жилом доме погибли два человека. Трагедия произошла около 4 часов утра.

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