Тюменцев предупредили о сложной ситуации на трассе

Posted 3 февраля, 02:17
Published 3 февраля, 02:17
Modified 3 февраля, 02:19
Updated 3 февраля, 02:19
«Внимание, водители: сложная дорожно-транспортная ситуация в Тюменской области. На дорогах плохая видимость, на некоторых участках гололедица. Будьте внимательны. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — призвали в информцентре правительства области.
По данным синоптиков, сложные погодные условия продержатся с 3 по 6 февраля. 4 февраля потеплеет до +1.-4°, местами будет гололедица, а ночью на участке Ишим — Абатское возможен густой туман, который снизит видимость до 200-500 м. 6 февраля на том же участке трассы ожидается туман, местами видимость может упасть до 200-500 м.
В Тюмени 3 февраля ожидается облачная с прояснениями погода, снег, гололедно-изморозевые отложения. Днем температура воздуха составит +2…-3, местами -5…-10, ночью -1…-6, местами до -8…-13.