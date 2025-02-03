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Posted 3 февраля, 02:17

Published 3 февраля, 02:17

Modified 3 февраля, 02:19

Updated 3 февраля, 02:19

Тюменцев предупредили о сложной ситуации на трассе

Тюменцев предупредили о сложной ситуации на трассе

3 февраля 2025, 02:17
Фото: 1MI.
Тюменских водителей призвали к особому вниманию на трассе из-за сложной ситуации. Погода будет держать автомобилистов в напряжении до 6 февраля.
«Внимание, водители: сложная дорожно-транспортная ситуация в Тюменской области. На дорогах плохая видимость, на некоторых участках гололедица. Будьте внимательны. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — призвали в информцентре правительства области.
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По данным синоптиков, сложные погодные условия продержатся с 3 по 6 февраля. 4 февраля потеплеет до +1.-4°, местами будет гололедица, а ночью на участке Ишим — Абатское возможен густой туман, который снизит видимость до 200-500 м. 6 февраля на том же участке трассы ожидается туман, местами видимость может упасть до 200-500 м.

В Тюмени 3 февраля ожидается облачная с прояснениями погода, снег, гололедно-изморозевые отложения. Днем температура воздуха составит +2…-3, местами -5…-10, ночью -1…-6, местами до -8…-13.

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#Марина Коржина#Тюмень#Транспорт#Тюменская область#Погода#Дороги
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