Тюменцев предупредили о сложной ситуации на трассе

По данным синоптиков, сложные погодные условия продержатся с 3 по 6 февраля. 4 февраля потеплеет до +1.-4°, местами будет гололедица, а ночью на участке Ишим — Абатское возможен густой туман, который снизит видимость до 200-500 м. 6 февраля на том же участке трассы ожидается туман, местами видимость может упасть до 200-500 м.