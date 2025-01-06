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Posted 6 января, 06:05

Published 6 января, 06:05

Modified 6 января, 07:24

Updated 6 января, 07:24

В Тюменской области трассы обрабатывают противогололедной смесью

Тюменских водителей предупредили об опасной погоде

6 января 2025, 06:05
Фото: 1MI.

В Тюменской области трассы обрабатывают противогололедной смесью

По данным метеорологов, в ближайшие сутки на территории юга Тюменской области ожидаются мокрый снег, в отдельных районах гололедно-изморозевые явления. Днем термометры покажут -3…-8, к вечеру похолодает до -12…-22, местами до -22.

С целью безопасности дорожного движения в настоящее время на федеральных трассах ведется работа по обработке покрытия противогололедной смесью. Уралуправтодор просит автолюбителей не препятствовать работе дорожной техники, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

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Ранее «Наш Город» писал, что с начала года на дорогах Тюменской области произошло около 30 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 9 человек, более 40 получили травмы.

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