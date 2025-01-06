Тюменских водителей предупредили об опасной погоде

Posted 6 января, 06:05
Published 6 января, 06:05
Modified 6 января, 07:24
Updated 6 января, 07:24
С целью безопасности дорожного движения в настоящее время на федеральных трассах ведется работа по обработке покрытия противогололедной смесью. Уралуправтодор просит автолюбителей не препятствовать работе дорожной техники, соблюдать дистанцию и скоростной режим.
Ранее «Наш Город» писал, что с начала года на дорогах Тюменской области произошло около 30 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 9 человек, более 40 получили травмы.