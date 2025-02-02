В Тюмени построят две четырехполосные дороги

Posted 2 февраля, 07:31
Published 2 февраля, 07:31
Modified 2 февраля, 07:33
Updated 2 февраля, 07:33
По данным администрации Тюмени, проектная документация по строительству четырехполосной дороги на улице Гилевская Роща, которая начинается от кольца, уже разработана. Также подготовлен проект по возведению трассы на участке от Полетаева до Дамбовской — она будет выполнять роль дублера дороги по улице Чекистов.
Строительство новых дорог запланировано с период с 2026 по 2030 годы, пишет 72.RU.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени приступили к разработке проектной документации по расширению и продлению улицы Ставропольской от Московского тракта до Интернациональной. Новая дорога будет четырехполосной.