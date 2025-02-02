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Posted 2 февраля, 07:31

Published 2 февраля, 07:31

Modified 2 февраля, 07:33

Updated 2 февраля, 07:33

В Тюмени построят две четырехполосные дороги

В Тюмени построят две четырехполосные дороги

2 февраля 2025, 07:31
Фото: 1MI.
Сюжет
Строительство
Новые четырехполосные дороги планируют построить в Тюмени в районе Гилевской рощи. Речь идет о расширении Чекистов, которая переходит в Западносибирскую, а также о дороге ее дублере.

По данным администрации Тюмени, проектная документация по строительству четырехполосной дороги на улице Гилевская Роща, которая начинается от кольца, уже разработана. Также подготовлен проект по возведению трассы на участке от Полетаева до Дамбовской — она будет выполнять роль дублера дороги по улице Чекистов.

Строительство новых дорог запланировано с период с 2026 по 2030 годы, пишет 72.RU.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени приступили к разработке проектной документации по расширению и продлению улицы Ставропольской от Московского тракта до Интернациональной. Новая дорога будет четырехполосной.

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