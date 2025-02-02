В Тюмени построят две четырехполосные дороги

По данным администрации Тюмени, проектная документация по строительству четырехполосной дороги на улице Гилевская Роща, которая начинается от кольца, уже разработана. Также подготовлен проект по возведению трассы на участке от Полетаева до Дамбовской — она будет выполнять роль дублера дороги по улице Чекистов.