В Тюмени первый понедельник февраля начнется с гололеда и околонулевой температуры

Posted 3 февраля, 01:15
Published 3 февраля, 01:15
Modified 3 февраля, 01:15
Updated 3 февраля, 01:15
В Тюмени 3 февраля метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, небольшой снег течение дня. Утром и днем температура воздуха составит -2…0, в вечерние часы ожидается до -2. Ветер будет дуть со скоростью до 2,3 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:33 закат в 17:09, продолжительность дня 8 часов 36 минут.
В Тобольске 3 февраля ожидается пасмурная погода, снег в течение дня. В утренние и дневные часы термометры покажут -1…-4, в темное время суток температура воздуха составит -4…-3. Ветер будет дуть со скоростью 2,2 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:27, закат в 16:53, продолжительность дня 8 часов 26 минут.
В Ишиме 3 февраля метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, небольшой снег в течение дня. Утром и днем ожидается до -4…-1, в вечерние и ночные часы термометры покажут -2…-1. Ветер будет дуть со скоростью до 4 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:13 закат в 16:58 продолжительность дня 8 часов 45 минут.