В Тюмени первый понедельник февраля начнется с гололеда и околонулевой температуры

В Ишиме 3 февраля метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, небольшой снег в течение дня. Утром и днем ожидается до -4…-1, в вечерние и ночные часы термометры покажут -2…-1. Ветер будет дуть со скоростью до 4 м/с.