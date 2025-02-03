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Posted 3 февраля, 01:15

Published 3 февраля, 01:15

Modified 3 февраля, 01:15

Updated 3 февраля, 01:15

В Тюмени 2 февраля ожидается гололед и околонулевая температура воздуха

В Тюмени первый понедельник февраля начнется с гололеда и околонулевой температуры

3 февраля 2025, 01:15
Фото: 1MI.

В Тюмени 2 февраля ожидается гололед и околонулевая температура воздуха

Облачная с прояснениями погода, снег, гололедно-изморозевые отложения ожидаются на юге Тюменской области в понедельник, 3 февраля. В дневные часы температура воздуха составит +2…-3, местами -5…-10, в темное время суток ожидается -1…-6, местами до -8…-13.

В Тюмени 3 февраля метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, небольшой снег течение дня. Утром и днем температура воздуха составит -2…0, в вечерние часы ожидается до -2. Ветер будет дуть со скоростью до 2,3 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:33 закат в 17:09, продолжительность дня 8 часов 36 минут.

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В Тобольске 3 февраля ожидается пасмурная погода, снег в течение дня. В утренние и дневные часы термометры покажут -1…-4, в темное время суток температура воздуха составит -4…-3. Ветер будет дуть со скоростью 2,2 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:27, закат в 16:53, продолжительность дня 8 часов 26 минут.

В Ишиме 3 февраля метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, небольшой снег в течение дня. Утром и днем ожидается до -4…-1, в вечерние и ночные часы термометры покажут -2…-1. Ветер будет дуть со скоростью до 4 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:13 закат в 16:58 продолжительность дня 8 часов 45 минут.

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