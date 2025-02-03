Тоболяки получили долгожданные зимники

Posted 3 февраля, 08:26
Published 3 февраля, 08:26
Modified 3 февраля, 08:28
Updated 3 февраля, 08:28
С 1 февраля подрядчику на содержание передали дорогу до Янгутума. Движение по ней теперь разрешено официально. За два дня до этого специалисты одобрили запуск движения еще по трем зимникам.
«Временную зимнюю трассу открыли от села Лайтамак до деревни Янгутум. Разрешено движение по автозимникам: от села Лайтамак до деревни Ишменева, от деревни Ишменева до деревни Иземеть и от нее до деревни Ачиры», — рассказали в администрации Тобольского района.
Маршруты также охватывают деревни Топкинская, Вармахли и Топкинбашева. Районные власти заверили, что работа по обустройству остальных автозимников в труднодоступной местности продолжится.
Местные жители порадовались открытию зимних дорог, поскольку без них испытывали настоящие трудности в снабжении продуктами и топливом.тоболь
«Неужели дождались», «Дорога желанная для жителей Заболотья, важная», «В этом году подзапоздали», «Долго ждали, наконец-то», «Очень рады этой новости», «С огромным опозданием открыли зимники! Давно пора придумать альтернативные решения проблемы. Где высокие технологии 21 века?» — написали тоболяки в комментариях.
Первые зимники в Тобольском районе открыли только в середине января. Местные власти и дорожники винили в задержках аномально теплую зиму, поскольку в некоторых местах до последнего хлюпала вода и проваливалась тяжелая техника.