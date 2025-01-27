nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 января, 04:10

Published 27 января, 04:10

Modified 27 января, 07:15

Updated 27 января, 07:15

Техника тонет, а пешеходов встречают волки — как тюменцы выживают без зимников

Техника тонет, а пешеходов встречают волки — как тюменцы выживают без зимников

27 января 2025, 04:10
Фото: 1MI.
В Тобольском районе активно принялись за обустройство зимних дорог. Но в некоторых местах тяжелая техника до сих пор тонет. Жители вынуждены передвигаться на снегоходах или пешком через лес, где водятся волки.

Это еще не утонул!

Тяжелая техника два дня активно работала на местах, где обычно прокладывают зимники. Однако в некоторых местах под толстым слоем снега до сих пор хлюпает вода. Так, при обустройстве зимней дороги Овсянникова — Лайтамак 26 января в воду провалился трактор К-700 «Кировец».

Заканчиваются продукты и топливо: тюменцы страдают без зимников
Узнать подробнее

Местные жители поделились фотографиями осевшего на один бок транспорта в соцсетях. Они отметили, что тобольские власти и дорожники проявили активность в связи с планами замгубернатора проверить готовность зимних дорог на труднодоступных территориях района.

«Зимники еще не встали, кто додумался такую технику выпустить», «На зимниках такое случается часто, вытащат и дальше поедут. Провалился — это когда видишь только кабину водителя», «Скорее всего после приезда замгубернатора зимник опять закроют», — обменялись мнениями жители в местном паблике.
Фото: паблик «Типичный Тобольск»

А пока на санях и с ветерком

Местные жители рассказали и показали, как добираются до соседних сел, пока не обустроены зимники, корреспонденту портала 72.ru. Передвигаться можно только на снегоходах, потому что под рыхлым снегом находится не конца промерзшая топь. Для перевозки людей и грузов к снегоходам крепят деревянные сани-короба. Если в них едет пассажир, то дно застилают матрасом и старыми одеялами.

Дорога от Заболотья до Лайтамака на таком транспорте занимает два часа — и все по морозу, с бьющим в лицо ледяным ветром.

«Бывали случи, что люди ноги отмораживали. Руки, ноги могут замерзнуть, если ты плохо одет. „Буран“ может заглохнуть или сломаться. Если не сможешь починить, пешком надо идти. Хорошо, у нас телефон пока есть. В некоторых местах ловит, тогда можно позвонить и вызвать кого-то на помощь. А если не ловит, только пешком идти», — рассказал местный житель Абдула.
Только вертолетом: теплая погода оставила тюменцев без зимников
Узнать подробнее

По его словам, в окрестных лесах водятся волки. Поэтому поломка снегохода несет не только риск замерзнуть, но встретиться с хищниками.

В середине января в Тобольском районе открыли четыре зимника, на остальных участках обещали пустить движение, если морозы продержатся хотя бы несколько дней. Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что ситуация находится под контролем. В труднодоступные деревни и поселки отправили снегоходы с продуктами и запасом топлива.

Читайте также:
В отрезанные от цивилизации тюменские села отправили снегоходы с продуктамиТоп-5 самых опасных улиц Тюмени: почему здесь чаще всего случаются аварии?Власти Тюмени назвали сроки расширения Старотобольского тракта
#Марина Коржина#Общество#Транспорт#Тобольск#Дороги
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика