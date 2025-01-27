Техника тонет, а пешеходов встречают волки — как тюменцы выживают без зимников

Местные жители рассказали и показали, как добираются до соседних сел, пока не обустроены зимники, корреспонденту портала 72.ru. Передвигаться можно только на снегоходах, потому что под рыхлым снегом находится не конца промерзшая топь. Для перевозки людей и грузов к снегоходам крепят деревянные сани-короба. Если в них едет пассажир, то дно застилают матрасом и старыми одеялами.