Техника тонет, а пешеходов встречают волки — как тюменцы выживают без зимников

Posted 27 января, 04:10
Published 27 января, 04:10
Modified 27 января, 07:15
Updated 27 января, 07:15
Тяжелая техника два дня активно работала на местах, где обычно прокладывают зимники. Однако в некоторых местах под толстым слоем снега до сих пор хлюпает вода. Так, при обустройстве зимней дороги Овсянникова — Лайтамак 26 января в воду провалился трактор К-700 «Кировец».
Местные жители поделились фотографиями осевшего на один бок транспорта в соцсетях. Они отметили, что тобольские власти и дорожники проявили активность в связи с планами замгубернатора проверить готовность зимних дорог на труднодоступных территориях района.
«Зимники еще не встали, кто додумался такую технику выпустить», «На зимниках такое случается часто, вытащат и дальше поедут. Провалился — это когда видишь только кабину водителя», «Скорее всего после приезда замгубернатора зимник опять закроют», — обменялись мнениями жители в местном паблике.
Местные жители рассказали и показали, как добираются до соседних сел, пока не обустроены зимники, корреспонденту портала 72.ru. Передвигаться можно только на снегоходах, потому что под рыхлым снегом находится не конца промерзшая топь. Для перевозки людей и грузов к снегоходам крепят деревянные сани-короба. Если в них едет пассажир, то дно застилают матрасом и старыми одеялами.
Дорога от Заболотья до Лайтамака на таком транспорте занимает два часа — и все по морозу, с бьющим в лицо ледяным ветром.
«Бывали случи, что люди ноги отмораживали. Руки, ноги могут замерзнуть, если ты плохо одет. „Буран“ может заглохнуть или сломаться. Если не сможешь починить, пешком надо идти. Хорошо, у нас телефон пока есть. В некоторых местах ловит, тогда можно позвонить и вызвать кого-то на помощь. А если не ловит, только пешком идти», — рассказал местный житель Абдула.
По его словам, в окрестных лесах водятся волки. Поэтому поломка снегохода несет не только риск замерзнуть, но встретиться с хищниками.
В середине января в Тобольском районе открыли четыре зимника, на остальных участках обещали пустить движение, если морозы продержатся хотя бы несколько дней. Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что ситуация находится под контролем. В труднодоступные деревни и поселки отправили снегоходы с продуктами и запасом топлива.