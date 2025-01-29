Бастрыкин взял на контроль проблему зимников в Тюменской области

Posted 29 января, 02:58
Published 29 января, 02:58
Modified 29 января, 03:00
Updated 29 января, 03:00
Жителей деревни Ачиры Тобольского района записали видеообращение к председателю СКР. Они призвали разобраться, почему зимние дороги до сих пор не проложены, а люди оказались отрезаны от цивилизации. По данному факту организована процессуальная проверка.
«Глава ведомства запросил доклад по обращению жителей Тюменской области о проблемах с транспортным сообщением: о ходе проверки, а также доводах обращения», — сообщили в информационном центре СКР.
«Наш Город» сообщал о ситуации в труднодоступных поседениях Тобольского района. Губернатор Александр Моор заявил, что ситуацию под контролем, в деревни и села отправили груз продуктов, годовой запас топлива. Но местные жители вынуждены передвигаться между селами на снегоходах или пешком, рискуя получить обморожение или встретиться с волками.