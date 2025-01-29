Бастрыкин взял на контроль проблему зимников в Тюменской области

«Наш Город» сообщал о ситуации в труднодоступных поседениях Тобольского района. Губернатор Александр Моор заявил, что ситуацию под контролем, в деревни и села отправили груз продуктов, годовой запас топлива. Но местные жители вынуждены передвигаться между селами на снегоходах или пешком, рискуя получить обморожение или встретиться с волками.