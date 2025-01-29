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Posted 29 января, 02:58

Published 29 января, 02:58

Modified 29 января, 03:00

Updated 29 января, 03:00

Бастрыкин взял на контроль проблему зимников в Тюменской области

Бастрыкин взял на контроль проблему зимников в Тюменской области

29 января 2025, 02:58
Фото: 1MI.
Сюжет
Тобольский район
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад по ситуации с транспортным сообщением с частью поселений Тобольского района. Генерал хочет знать, как тщательно тюменские следователи работают с жалобами от населения.

Жителей деревни Ачиры Тобольского района записали видеообращение к председателю СКР. Они призвали разобраться, почему зимние дороги до сих пор не проложены, а люди оказались отрезаны от цивилизации. По данному факту организована процессуальная проверка.

«Глава ведомства запросил доклад по обращению жителей Тюменской области о проблемах с транспортным сообщением: о ходе проверки, а также доводах обращения», — сообщили в информационном центре СКР.

«Наш Город» сообщал о ситуации в труднодоступных поседениях Тобольского района. Губернатор Александр Моор заявил, что ситуацию под контролем, в деревни и села отправили груз продуктов, годовой запас топлива. Но местные жители вынуждены передвигаться между селами на снегоходах или пешком, рискуя получить обморожение или встретиться с волками.

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#Марина Коржина#Происшествия#Транспорт#Следственный комитет#Тобольск#Тобольский район#Александр Бастрыкин
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