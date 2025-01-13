В части Тюменской области открыли зимники, в других местах хлюпает вода

Posted 13 января, 07:07
Published 13 января, 07:07
Modified 13 января, 07:09
Updated 13 января, 07:09
Глава Тобольского района Леонид Митрюшкин сообщил, что специальная комиссия разрешила открыть для проезда три зимника. Дороги оказались достаточно накатанными для безопасного использования.
«Открыли в три зимних автотрассы: Бобова-Чебурга-Тахтагул, Редькина-Нерда, Хмелёва-Елань. Сегодня комиссия по приёмке выехала на дорогу Нижняя Тавда — Мортка, будет принято решение о её открытии», — написал чиновник в своем блоге.
Эти дороги помогут жителям труднодоступных деревень и поселков района посещать другие поселения, магазины и больницы. Жители некоторых частей района до сих остаются оторванными от цивилизации из-за аномально теплой зимы.
«Аномальное тепло в этом сезоне препятствует обустройству автозимников. Большинство трасс проходят по болотам, которые до сих пор не замерзают, проступает вода: и тяжёлая техника, и легковые машины могут увязнуть», — пояснил Митрюшкин.
По его мнению, остальные зимники начнут действовать, только если в район придут устойчивые морозы.