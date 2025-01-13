nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 января, 07:07

Published 13 января, 07:07

Modified 13 января, 07:09

Updated 13 января, 07:09

В части Тюменской области открыли зимники, в других местах хлюпает вода

В части Тюменской области открыли зимники, в других местах хлюпает вода

13 января 2025, 07:07
Фото: 1MI.
Сюжет
Проезд
Специалисты одобрили открытие трех зимних трасс в Тюменской области. Еще один зимник ждет приемки.

Глава Тобольского района Леонид Митрюшкин сообщил, что специальная комиссия разрешила открыть для проезда три зимника. Дороги оказались достаточно накатанными для безопасного использования.

«Открыли в три зимних автотрассы: Бобова-Чебурга-Тахтагул, Редькина-Нерда, Хмелёва-Елань. Сегодня комиссия по приёмке выехала на дорогу Нижняя Тавда — Мортка, будет принято решение о её открытии», — написал чиновник в своем блоге.
Только вертолетом: теплая погода оставила тюменцев без зимников
Узнать подробнее

Эти дороги помогут жителям труднодоступных деревень и поселков района посещать другие поселения, магазины и больницы. Жители некоторых частей района до сих остаются оторванными от цивилизации из-за аномально теплой зимы.

«Аномальное тепло в этом сезоне препятствует обустройству автозимников. Большинство трасс проходят по болотам, которые до сих пор не замерзают, проступает вода: и тяжёлая техника, и легковые машины могут увязнуть», — пояснил Митрюшкин.

По его мнению, остальные зимники начнут действовать, только если в район придут устойчивые морозы.

Читайте также:
Тюменцам пообещали крещенские морозы. Но не всемВ Тюменской области в пассажирский автобус врезалась легковушкаТюменские трассы расширят до четырех полос. Когда?
#Марина Коржина#Транспорт#Проезд#Тобольск#Дороги
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика