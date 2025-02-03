Расследование по взятке замглавы Тюменской области было завершено

Сообщается, что в ходе заседания Вахрин просил отправить его под домашний арест, так как не может повлиять на ход расследования и рассмотрения дела. Однако, его все равно отправили в СИЗО. Он пробудет там до 6 мая. На сайте Тюменского правительства указано, что деятельность Вахрина в роли замглавы было приостановлено от лета — 11 июня 2024 года.