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Posted 3 февраля, 12:05

Published 3 февраля, 12:05

Modified 3 февраля, 12:13

Updated 3 февраля, 12:13

Расследование по взятке замглавы Тюменской области было завершено

Расследование по взятке замглавы Тюменской области было завершено

3 февраля 2025, 12:05
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Суд
Тюменский СУ СК завершил расследование по делу о взятке бывшего замглавы Тюмени Вячеслава Вахрина. Об этом сообщает ТАСС из Басманного суда.

Сообщается, что в ходе заседания Вахрин просил отправить его под домашний арест, так как не может повлиять на ход расследования и рассмотрения дела. Однако, его все равно отправили в СИЗО. Он пробудет там до 6 мая. На сайте Тюменского правительства указано, что деятельность Вахрина в роли замглавы было приостановлено от лета — 11 июня 2024 года.

Отметим, что по делу Вахрина также проходит еще один человек — предприниматель Алексей Гоцык, ему предъявлено аналогичное обвинение, ранее он возглавлял одну из крупных тюменских компаний.

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Ранее сообщалось о том, что Тюменского медэксперта заподозрили в подделке заключений для суда.

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#Александр Смирнов#Общество#Тюмень#Суд#Новости тюмени#Взятка
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