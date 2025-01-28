Взятки в Тюменской области выросли вдвое за год

Только в первом квартале 2024 года раскрыли 173 коррупционных преступления, 110 из которых были связаны со взятками. Всего за год выявили 219 случаев взяточничества. Пять случаев квалифицированы по 19.29 КоАП РФ — незаконное вознаграждение от имени юридического лица.