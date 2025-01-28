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Posted 28 января, 03:15

Published 28 января, 03:15

Modified 28 января, 03:17

Updated 28 января, 03:17

Взятки в Тюменской области выросли вдвое за год

Взятки в Тюменской области выросли вдвое за год

28 января 2025, 03:15
Фото: 1MI.
Средняя сумма взятки в Тюменской области по итогам 2024 года превысила уровень 2023 года более чем вдвое. В прокуратуре заявили, что стали ловить больше взяточников.

В прошлом году средняя сумма взятки составила 345 тыс. рублей, а в 2023 году она не превышала 139 тыс. рублей. Правоохранители стали лучше раскрывать сложные схемы, по которым шли большие объемы незаконных средств, пояснил начальник по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры региона Николай Безруков.

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«Наиболее часто в прошедшем году выявлялись факты получения взяток должностными лицами коммерческих организаций, контрольный пакет акций в которых принадлежит государству. Такие преступления очень скрытны, приведенная статистика свидетельствует о том, насколько активно органы правоохраны противостоят взяточничеству и иным коррупционным деяниям», — сказал Безруков в беседе с РБК Тюмень.

Только в первом квартале 2024 года раскрыли 173 коррупционных преступления, 110 из которых были связаны со взятками. Всего за год выявили 219 случаев взяточничества. Пять случаев квалифицированы по 19.29 КоАП РФ — незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

«Наш Город» рассказал о самых громких скандалах, связанных с коррупционными схемами, в 2024 году.

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#Марина Коржина#Происшествия#Тюменская область#Прокуратура#Коррупция#Взятки
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