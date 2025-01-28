Взятки в Тюменской области выросли вдвое за год

Posted 28 января, 03:15
Published 28 января, 03:15
Modified 28 января, 03:17
Updated 28 января, 03:17
В прошлом году средняя сумма взятки составила 345 тыс. рублей, а в 2023 году она не превышала 139 тыс. рублей. Правоохранители стали лучше раскрывать сложные схемы, по которым шли большие объемы незаконных средств, пояснил начальник по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры региона Николай Безруков.
«Наиболее часто в прошедшем году выявлялись факты получения взяток должностными лицами коммерческих организаций, контрольный пакет акций в которых принадлежит государству. Такие преступления очень скрытны, приведенная статистика свидетельствует о том, насколько активно органы правоохраны противостоят взяточничеству и иным коррупционным деяниям», — сказал Безруков в беседе с РБК Тюмень.
Только в первом квартале 2024 года раскрыли 173 коррупционных преступления, 110 из которых были связаны со взятками. Всего за год выявили 219 случаев взяточничества. Пять случаев квалифицированы по 19.29 КоАП РФ — незаконное вознаграждение от имени юридического лица.
«Наш Город» рассказал о самых громких скандалах, связанных с коррупционными схемами, в 2024 году.