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Posted 3 февраля, 17:40

Published 3 февраля, 17:40

Modified 3 февраля, 17:43

Updated 3 февраля, 17:43

Попались на удочку. Тюменцы нашли способ, как обманывать телефонных мошенников

Попались на удочку. Тюменцы нашли способ, как обманывать телефонных мошенников

3 февраля 2025, 17:40
Фото: Изображение Midjourney.
Тюменцы разработали стратегию, в которой злоумышленники сами выплачивают деньги потенциальным жертвам.

Жители Тюмени нашли способ борьбы с телефонными мошенниками, которые пытаются завладеть их банковскими данными. Об этом сообщил источник из правоохранительных органов.

Тюменцам поступают сообщения в мессенджерах с предложениями о «работе», где можно заработать, ставя лайки под товарами на маркетплейсах. Сумма выплат небольшая, около 300-400 рублей. Как только жертва начинает получать деньги, мошенники пытаются получить доступ к её банковским счетам, используя различные уловки. Чтобы предотвратить обман, жители региона прекращают с ними общение.

Таким образом, они сохраняют свои деньги, а сами злоумышленники остаются в убытке, потратив свои деньги, пишет ura.ru.

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Ранее тюменка лишилась 50 тысяч рублей, пытаясь открыть полученную ссылку в Telegram. После этого с ее счета были похищены денежные средства.

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#Ксения Мальчева#Тюмень#Тюменская область#Мошенники
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