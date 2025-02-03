Попались на удочку. Тюменцы нашли способ, как обманывать телефонных мошенников

Тюменцам поступают сообщения в мессенджерах с предложениями о «работе», где можно заработать, ставя лайки под товарами на маркетплейсах. Сумма выплат небольшая, около 300-400 рублей. Как только жертва начинает получать деньги, мошенники пытаются получить доступ к её банковским счетам, используя различные уловки. Чтобы предотвратить обман, жители региона прекращают с ними общение.