Попались на удочку. Тюменцы нашли способ, как обманывать телефонных мошенников

Posted 3 февраля, 17:40
Published 3 февраля, 17:40
Modified 3 февраля, 17:43
Updated 3 февраля, 17:43
Жители Тюмени нашли способ борьбы с телефонными мошенниками, которые пытаются завладеть их банковскими данными. Об этом сообщил источник из правоохранительных органов.
Тюменцам поступают сообщения в мессенджерах с предложениями о «работе», где можно заработать, ставя лайки под товарами на маркетплейсах. Сумма выплат небольшая, около 300-400 рублей. Как только жертва начинает получать деньги, мошенники пытаются получить доступ к её банковским счетам, используя различные уловки. Чтобы предотвратить обман, жители региона прекращают с ними общение.
Таким образом, они сохраняют свои деньги, а сами злоумышленники остаются в убытке, потратив свои деньги, пишет ura.ru.
Ранее тюменка лишилась 50 тысяч рублей, пытаясь открыть полученную ссылку в Telegram. После этого с ее счета были похищены денежные средства.