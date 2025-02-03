У тюменки открылись роды в такси за 60 км от города

Posted 3 февраля, 12:11
Published 3 февраля, 12:11
Modified 3 февраля, 12:13
Updated 3 февраля, 12:13
Тюменка, которая ехала в роддом, начала рожать в автомобиле такси. Подробности передает пресс-служба регионального депздрава.
Инцидент произошел еще в конце 2024 года, когда за 60 км от города у женщины начались срочные роды — отошли околоплодные воды. Вместе с супругой в машине находился ее муж, они вызвали бригаду медиков, которые тут же выдвинулись навстречу к ним.
К прибытию скорой помощи, во время осмотра было обнаружено, что уже появилась головка плода. Родившегося малыша завернули в одеяло и передали матери. Уточняется, что у 25-летней женщины это третьи роды.
К слову, позже фельдшеры отметили, что принимали роды впервые.
«Мы надели маски, перчатки, собрались с мыслями, обговорили план действий. Нам предстояло впервые принимать роды», — сообщила фельдшер бригады скорой медицинской помощи Валерия Скороходова.
Добавим, что по итогам 2024 года, вне роддома появился на свет 31 малыш.
Ранее мы писали, что в 2024 году в регионе родились 16 детей младенцев с редкой генетической аномалией — полидактилией. Эта аномалия характеризуется тем, что у новорожденных на руках или ногах присутствует более 10 пальцев.