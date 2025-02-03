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Posted 3 февраля, 12:11

Published 3 февраля, 12:11

Modified 3 февраля, 12:13

Updated 3 февраля, 12:13

У тюменки открылись роды в такси за 60 км от города

У тюменки открылись роды в такси за 60 км от города

3 февраля 2025, 12:11
Фото: 1MI.
25-летняя тюменка начала рожать в такси за городом, когда ехала в роддом. Прибывшие медики успели принять роды — на свет появилась девочка.

Тюменка, которая ехала в роддом, начала рожать в автомобиле такси. Подробности передает пресс-служба регионального депздрава.

Инцидент произошел еще в конце 2024 года, когда за 60 км от города у женщины начались срочные роды — отошли околоплодные воды. Вместе с супругой в машине находился ее муж, они вызвали бригаду медиков, которые тут же выдвинулись навстречу к ним.

К прибытию скорой помощи, во время осмотра было обнаружено, что уже появилась головка плода. Родившегося малыша завернули в одеяло и передали матери. Уточняется, что у 25-летней женщины это третьи роды.

К слову, позже фельдшеры отметили, что принимали роды впервые.

«Мы надели маски, перчатки, собрались с мыслями, обговорили план действий. Нам предстояло впервые принимать роды», — сообщила фельдшер бригады скорой медицинской помощи Валерия Скороходова.

Добавим, что по итогам 2024 года, вне роддома появился на свет 31 малыш.

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Ранее мы писали, что в 2024 году в регионе родились 16 детей младенцев с редкой генетической аномалией — полидактилией. Эта аномалия характеризуется тем, что у новорожденных на руках или ногах присутствует более 10 пальцев.

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#Ксения Мальчева#Тюмень#Тюменская область#Скорая помощь#Такси#Медики#Младенцы#Роды#Депздрав
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