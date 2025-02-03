У тюменки открылись роды в такси за 60 км от города

Инцидент произошел еще в конце 2024 года, когда за 60 км от города у женщины начались срочные роды — отошли околоплодные воды. Вместе с супругой в машине находился ее муж, они вызвали бригаду медиков, которые тут же выдвинулись навстречу к ним.