Объем выданной ипотеки тюменцам сократился в 1,5 раза

Posted 3 февраля, 16:11
Published 3 февраля, 16:11
Modified 3 февраля, 16:13
Updated 3 февраля, 16:13
В Тюменской области отмечается снижение спроса на выдачу ипотечных жилищных кредитов. Информацию об этом сообщили в региональном отделении Банка России.
По данным ведомства, в 2024 году объём выданных ипотечных кредитов сократился на 77 млрд рублей — 42%, по сравнению с 2023 годом, пишет РБК Тюмень. Таким образом, изменившиеся условия по льготным ипотечным госпрограммам, ужесточения требований к заемщикам и высокие ставки негативно сказались на потребительском спросе.
В ведомстве отметили, что снижение ипотечного кредитования может привести к росту числа банковских вкладов, что позволит сдержать инфляцию.
Из-за снижения продаж средний заработок тюменских риелторов упал на 20%, а число сделок сократилось на 20-50%.