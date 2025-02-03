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Posted 3 февраля, 16:11

Published 3 февраля, 16:11

Modified 3 февраля, 16:13

Updated 3 февраля, 16:13

В Тюменской области на 42% снизился объем по выдаче ипотеки

Объем выданной ипотеки тюменцам сократился в 1,5 раза

3 февраля 2025, 16:11
Фото: 1MI.

В Тюменской области на 42% снизился объем по выдаче ипотеки

По итогу 2024 года, ипотечных кредитов было оформлено на 42% меньше, чем годом ранее. Эксперты это связывают с ужесточением требований к заемщикам и другими факторами.

В Тюменской области отмечается снижение спроса на выдачу ипотечных жилищных кредитов. Информацию об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

По данным ведомства, в 2024 году объём выданных ипотечных кредитов сократился на 77 млрд рублей — 42%, по сравнению с 2023 годом, пишет РБК Тюмень. Таким образом, изменившиеся условия по льготным ипотечным госпрограммам, ужесточения требований к заемщикам и высокие ставки негативно сказались на потребительском спросе.

В ведомстве отметили, что снижение ипотечного кредитования может привести к росту числа банковских вкладов, что позволит сдержать инфляцию.

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Из-за снижения продаж средний заработок тюменских риелторов упал на 20%, а число сделок сократилось на 20-50%.

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#Ксения Мальчева#Экономика#Тюмень#Тюменская область#Инфляция#Кредитование#Ипотека#Банк России#Процентные ставки#Спрос
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