История о предательстве: Бывший мэр Тюмени рассказал о своем похищении

Первой забеспокоилась его супруга, она немедленно позвонила в полицию, сразу был объявлен план «Перехват». В операции приняли участие правоохранительные органы Тюмени и соседних областей, к поискам подключились спецназ, вертолеты и сотни силовиков, опрошены свидетели и проанализированы данные с камер наблюдения. Со слов Киричука, также к его поискам присоседились сургутский вор в законе Виктор Зятьков «Зятек» и тюменский криминальный авторитет Ганс.