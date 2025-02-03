История о предательстве: Бывший мэр Тюмени рассказал о своем похищении

Posted 3 февраля, 13:24
Published 3 февраля, 13:24
Modified 3 февраля, 13:28
Updated 3 февраля, 13:28
Август 2004 года стал для Степана Киричука, временем, навсегда изменившим его жизнь.
1 августа, отпустив своего телохранителя домой раньше, мэр оказался в смертельной ловушке. Ее организовала известная в те годы криминальная группировка «Десятка», когда захватили мэра на заднем сиденье его автомобиля Land Cruiser 100.
Первой забеспокоилась его супруга, она немедленно позвонила в полицию, сразу был объявлен план «Перехват». В операции приняли участие правоохранительные органы Тюмени и соседних областей, к поискам подключились спецназ, вертолеты и сотни силовиков, опрошены свидетели и проанализированы данные с камер наблюдения. Со слов Киричука, также к его поискам присоседились сургутский вор в законе Виктор Зятьков «Зятек» и тюменский криминальный авторитет Ганс.
«Помогали, потому что уважали», -добавил экс-мэр.
Из разговоров бандитов экс-мэр понял, что его похитили из-за эксклюзивной модели Land Cruiser 100.
«Могли бы убить, но только из-за автомобиля. Им была нужна моя машина. Они занимались кражей элитных автомобилей и получили на меня заказ», — цитирует Киричука ura.ru.
Ключевой момент произошел, когда Киричук, попросил похитителей достать из его кармана служебное удостоверение. Убийство высокостатусного чиновника, в случае его убийства, означало для бандитов не только уголовную ответственность, но и ответную реакцию криминальных авторитетов. В спешке бандиты начали обзванивать своих сообщников и заказчика, которые получили ответ «мэра не трогать».
Градоначальника оставили с завязанными глазами и руками в лесу в 40 километрах от Тюмени, чудом он сумел добраться домой на попутках.
Его автомобиль был найден лишь через полгода на границе с Казахстаном, спрятанный в фуре, груженной яблоками.
Также следствие установило, что заказчиком оказался Хижняков, человек, которого сам Киричук назначил на высокую должность в городской администрации.
«Мой ставленник! Студент филфака, каратист, шел по управленческой линии. Такой нож в спину», — поделился мэр.
В тот момент студента филфака «Расписного» Хижнякова приговорили к восьми годам лишения свободы.
Ранее мы писали, как мэр Тюмени Максим Афанасьев лично убедился, как организована уборка улично-дорожной сети в городе в ночные часы.