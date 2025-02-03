Президент Владимир Путин наградил Александра Моора орденом Александра Невского

Posted 3 февраля, 15:08
Published 3 февраля, 15:08
Modified 3 февраля, 15:10
Updated 3 февраля, 15:10
Губернатор Тюменской области Александр Моор удостоен почетной награды от президента России Владимира Путина. Информация об этом была опубликована на официальном сайте администрации президента.
«За большой вклад в социально-экономическое развитие Тюменской области Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил Губернатора Тюменской области Александра Моора орденом Александра Невского», — указано в документе.
Орден вручается за выдающиеся заслуги в государственном строительстве, многолетнюю добросовестную службу, высокие достижения в различных сферах деятельности, таких как экономика, наука, культура, образование и других, с 2024 года — также за отличия в боевых условиях.
Награждение производится при наличии других государственных наград РФ и для лиц, занимающих госдолжности при стаже госслужбы не менее 20 лет.
Также медалью ордена «Родительская слава» награждена семья Ольги и Юрия Лисьих из Тюменской области. Президент отметил их за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.
В конце 2023 года за вклад в развитие строительной отрасли и ЖКХ РФ Владимир Путин вручил губернатору Тюменской области Александру Моору благодарственное письмо.