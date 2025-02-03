В Тюмени запустят новый маршрут до Кургана

Также представители ГБУ ТО «Объединение автовокзалов и автостанций» уточнили, что в дополнение к новому маршруту, из Тюмени в Курган функционирует перевозка пассажиров, в будни — 16 рейсов, в выходные — 17 рейсов. Все рейсы выполняются ежедневно, с отправлением с 04:25 утра до 21:25 вечера.