В Тюмени запустят новый маршрут до Кургана

Posted 3 февраля, 11:13
Published 3 февраля, 11:13
Modified 3 февраля, 11:15
Updated 3 февраля, 11:15
С 4 февраля запускается новый межобластной автобусный маршрут №8914 «Тюмень-Курган». Об этом сообщила пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области.
Автобус будет отправляться ежедневно в 14:05 по местному времени с тюменского автовокзала.
Также представители ГБУ ТО «Объединение автовокзалов и автостанций» уточнили, что в дополнение к новому маршруту, из Тюмени в Курган функционирует перевозка пассажиров, в будни — 16 рейсов, в выходные — 17 рейсов. Все рейсы выполняются ежедневно, с отправлением с 04:25 утра до 21:25 вечера.
Напомним, что 26 января пассажиры рейса Тюмень — Курган пожаловались на неисправный автобус, на котором они отправились в поездку. Во время движения, автобус неоднократно глох, в водителю приходилось его постоянно чинить.