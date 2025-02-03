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Posted 3 февраля, 11:13

Published 3 февраля, 11:13

Modified 3 февраля, 11:15

Updated 3 февраля, 11:15

В Тюмени запустят новый маршрут до Кургана

В Тюмени запустят новый маршрут до Кургана

3 февраля 2025, 11:13
Фото: 1MI.
В Тюменской области ввели дополнительный автобусный маршрут до Кургана. Перевозка будет осуществляться ежедневно от автовокзала Тюмени.

С 4 февраля запускается новый межобластной автобусный маршрут №8914 «Тюмень-Курган». Об этом сообщила пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области.

Автобус будет отправляться ежедневно в 14:05 по местному времени с тюменского автовокзала.

Также представители ГБУ ТО «Объединение автовокзалов и автостанций» уточнили, что в дополнение к новому маршруту, из Тюмени в Курган функционирует перевозка пассажиров, в будни — 16 рейсов, в выходные — 17 рейсов. Все рейсы выполняются ежедневно, с отправлением с 04:25 утра до 21:25 вечера.

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Напомним, что 26 января пассажиры рейса Тюмень — Курган пожаловались на неисправный автобус, на котором они отправились в поездку. Во время движения, автобус неоднократно глох, в водителю приходилось его постоянно чинить.

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#Ксения Мальчева#Тюмень#Пассажиры#Автовокзал#Курган#Рейсы#Автобусный маршрут#Межобластной транспорт
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