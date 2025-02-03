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Posted 3 февраля, 16:57

Published 3 февраля, 16:57

Modified 3 февраля, 16:59

Updated 3 февраля, 16:59

По факту смертельной аварии на трассе Курган-Тюмень возбуждено уголовное дело

По факту смертельной аварии на трассе Курган-Тюмень возбуждено уголовное дело

3 февраля 2025, 16:57
Фото: 1MI.
Сюжет
ДТП
По вине пьяного водителя на трассе Курган-Тюмень погиб водитель «Хендэ». Заведено уголовное дело, идет сбор доказательственной базы.

В Тюменской области возбуждено и расследуется уголовное дело по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия на трассе Курган-Тюмень. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГИБДД.

По предварительным данным, 67-летний водитель «Ситрак» выехал на встречную полосу, где столкнулся жителем региональной столицы, 73-летним водителем автомобиля «Хендэ». От полученных травм водитель легковушки скончался.

Установлено, что в момент аварии водитель большегруза был пьян. Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело ч.4 ст. 264 УК РФ. Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы до двенадцати лет.

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В ночь со 2 на 3 февраля на трассе Тюмень-Каменка произошло жуткое ДТП с участием трех автомобилей. В аварии вся погибла семья.

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#Ксения Мальчева#Тюмень#ДТП#ГИБДД#Уголовное дело#Авария#Курган#Пьяный водитель
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