По факту смертельной аварии на трассе Курган-Тюмень возбуждено уголовное дело

Posted 3 февраля, 16:57
Published 3 февраля, 16:57
Modified 3 февраля, 16:59
Updated 3 февраля, 16:59
В Тюменской области возбуждено и расследуется уголовное дело по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия на трассе Курган-Тюмень. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГИБДД.
По предварительным данным, 67-летний водитель «Ситрак» выехал на встречную полосу, где столкнулся жителем региональной столицы, 73-летним водителем автомобиля «Хендэ». От полученных травм водитель легковушки скончался.
Установлено, что в момент аварии водитель большегруза был пьян. Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело ч.4 ст. 264 УК РФ. Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы до двенадцати лет.
В ночь со 2 на 3 февраля на трассе Тюмень-Каменка произошло жуткое ДТП с участием трех автомобилей. В аварии вся погибла семья.