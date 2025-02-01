Тюменские власти отказались от абонементов для оплаты парковок

Posted 1 февраля, 06:28
Published 1 февраля, 06:28
Modified 1 февраля, 06:30
Updated 1 февраля, 06:30
«Проектом платного парковочного пространства на территории Тюмени решаются задачи по обеспечению свободных парковочных мест в зонах повышенного спроса, тем самым гарантируя приезжающим в центр доступ к свободным местам. С учетом решаемых задач проектом платного парковочного пространства введение абонементов в настоящий момент не планируется», — пояснили в пресс-службе городской администрации.
В ГУС отметили, что систему абонементов решено заменить «гибкой ценовой политикой». Соответствующий законопроект уже находится на рассмотрении, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюмени заработали в 2024 году на платных парковках более 104 миллионов рублей — план был перевыполнен почти на 16%.