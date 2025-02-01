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Posted 1 февраля, 06:28

Published 1 февраля, 06:28

Modified 1 февраля, 06:30

Updated 1 февраля, 06:30

Тюменские власти отказались от абонементов для оплаты парковок

Тюменские власти отказались от абонементов для оплаты парковок

1 февраля 2025, 06:28
Фото: 1MI.
В Тюмени не будут реализовывать данный проект. В мэрии города пояснили такое решение необходимостью снизить нагрузку на уже имеющиеся парковочные места — ведь в случае запуска скидок спрос на них наоборот мог увеличиться.
«Проектом платного парковочного пространства на территории Тюмени решаются задачи по обеспечению свободных парковочных мест в зонах повышенного спроса, тем самым гарантируя приезжающим в центр доступ к свободным местам. С учетом решаемых задач проектом платного парковочного пространства введение абонементов в настоящий момент не планируется», — пояснили в пресс-службе городской администрации.

В ГУС отметили, что систему абонементов решено заменить «гибкой ценовой политикой». Соответствующий законопроект уже находится на рассмотрении, пишет РБК Тюмень.

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Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюмени заработали в 2024 году на платных парковках более 104 миллионов рублей — план был перевыполнен почти на 16%.

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