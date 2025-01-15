Гармония или хаос: что будет с Тюменью, если убрать платные парковки

Posted 15 января, 07:07
Published 15 января, 07:07
Modified 15 января, 07:09
Updated 15 января, 07:09
На данный момент платные парковки в Тюмени — это неотъемлемая часть городской жизни. Они установлены в центральной части города, вблизи крупных бизнес-центров, торговых и культурных объектов, а также в местах с высокой плотностью движения. Такие парковки, по задумке, помогают регулировать спрос на место для автомобилей, а также способствуют созданию организованного порядка на дорогах и прилегающих территориях.
Платные парковки в Тюмени появились несколько лет назад и, как и в других крупных городах России, вызвали определённые дискуссии. Противники платных парковок утверждают, что это создает дополнительные финансовые нагрузки на горожан и на деле все это нужно лишь для пополнения городской казны. Так, за 2024 год платные парковки принесли горадминистрации более 100 млн рублей.
Тюменцы, выступающие против платных парковок говорят о том, что в городе система работает не совсем организовано. Многие жители, особенно те, кто живет в центре, сталкиваются с необходимостью платить за парковку даже для коротких остановок. Малые предприятия и владельцы торговых точек также страдают от увеличения стоимости парковки для своих клиентов, что может снизить поток людей.
В некоторых районах города платные парковки заменяют бесплатные места, которые раньше использовали местные жители. Это создаёт проблему для владельцев автомобилей, которые не могут найти место для парковки рядом с домом.
К тому же и для гостей города, незнакомых с местными правилами и системой парковок, платные парковки могут стать серьезной проблемой.
Что же произойдет, если в Тюмени полностью убрать платные парковки? Предположим, что такое решение вступит в силу, и все парковочные места, которые ранее были платными, станут бесплатными. По оценке урбаниста Никиты Мельникова, в центре сразу вырастет поток автомобилей.
«Без финансовых ограничений люди будут более охотно использовать автомобили, в том числе для коротких поездок. Это приведет к увеличению числа машин, особенно в центре города. В конечном итоге это может стать причиной ещё более серьёзных пробок и ухудшения транспортной ситуации», — говорит он.
Хотя отмена платных парковок может побудить больше людей использовать личные автомобили, это также может побудить власти Тюмени инвестировать в улучшение общественного транспорта, велосипедных дорожек и других экологичных решений, если они будут восприниматься как более удобные альтернативы личному транспорту.
Также у заведений, располагающихся в границах зоны платной парковки, закономерно начнет расти прибыль от увеличения численности посетителей, что позитивно скажется на малом бизнесе.
Однако, если парковки станут бесплатными, многие водители начнут искать место в тех районах, где доступность парковки ограничена. Это может привести к хаотичному паркингу, что, в свою очередь, усложнит движение и повлияет на безопасность на дорогах.
«Уменьшение числа платных парковок в центре города может привести к увеличению количества автомобилей, припаркованных в неположенных местах. Это приведет к захвату пешеходных зон, снижению безопасности пешеходов и автомобилистов. Однако нельзя отрицать, что и платные парковки становятся причиной хаотичной парковки некоторых водителей, которые хотят сэкономить. Но в этом случае найти место куда сложнее», — считает аварийный комиссар Владимир Мельников.
Стоит отметить, что бесплатные парковки в центре города сделают Тюмень более удобным и привлекательным местом для туристов. Это повысит комфорт и снизит барьеры для приезжих, улучшив общий имидж города как туристической дестинации.
Мысленный эксперимент показал, что отмена платных парковок может иметь не тольно негативные, но и положительные последствия. А потому, как считает урбанист Мельников, есть смысл задуматься об изменениях в системе городского паркинга.
«Вместо того чтобы полностью отменять платные парковки, можно рассмотреть различные альтернативы, которые помогут сбалансировать интересы горожан и города в целом. Так, можно уменьшить количество платных парковок, но оставить их в наиболее загруженных районах, где проблема с парковкой наиболее остро ощущается. В других местах можно внедрить систему дифференцированных тарифов, которые будут зависеть от времени суток, местоположения и сезона», — предлагает урбанист.
Вместе с тем одним из способов решения проблемы с парковками может стать улучшение и расширение сети общественного транспорта. Это позволит жителям города меньше зависеть от личных автомобилей, что, в свою очередь, снизит нагрузку на парковки и улучшит экологическую обстановку в мегаполисе.
Также можно обратить внимание на развитие велосипедных дорожек и создание более комфортных условий для велоспорта. Это может стать хорошей альтернативой личному автомобилю, что, в свою очередь, уменьшит количество машин на дорогах и, как следствие, улучшит качество воздуха и состояние окружающей среды.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что с 18 января будет закрыта улица Джанбровского. В этом месте будут вести работы по созданию дорожной развязки, которая соединится с Московским трактом. Как рассказали в Главном управлении строительства Тюменской области, ограничения будут действовать до 20 ноября 2025 года.