Гармония или хаос: что будет с Тюменью, если убрать платные парковки

Платные парковки в Тюмени появились несколько лет назад и, как и в других крупных городах России, вызвали определённые дискуссии. Противники платных парковок утверждают, что это создает дополнительные финансовые нагрузки на горожан и на деле все это нужно лишь для пополнения городской казны. Так, за 2024 год платные парковки принесли горадминистрации более 100 млн рублей.