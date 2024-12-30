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Posted 30 декабря, 07:36

Published 30 декабря, 07:36

Modified 30 декабря, 07:38

Updated 30 декабря, 07:38

Тюменские власти заработали на платных парковках более 100 миллионов рублей

Тюменские власти заработали на платных парковках более 100 миллионов рублей

30 декабря 2024, 07:36
Фото: 1MI.
Сюжет
Администрация г.Тюмени
План по доходам от платных паркингов в 2024 года был перевыполнен на 15,7%. Об этом сообщил руководитель «Тюменьгортранса» Алексей Санник.

По его словам, в казну поступило 104,5 миллиона рублей. По планам администрации города, доходы от парковок должны были составить в 2024 году 90,2 миллиона, пишет РБК Тюмень.

Для сравнения, в 2023 году мэрия заработала на платных паркингах 86,9 миллиона рублей. В 2025 году администрация Тюмени планирует получить от работы паркингов 120,6 миллиона рублей.

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Ранее «Наш Город» писал, что в 2025 год в Тюмени число платных парковочных мест превысит 5 тысяч. В настоящее время в областной столице начитывается более 4 тысяч платных машиномест.

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