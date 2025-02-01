В Тюмени на площади 400-летия закрыли ледовый городок

Posted 1 февраля, 05:49
Published 1 февраля, 05:49
Modified 1 февраля, 05:51
Updated 1 февраля, 05:51
Как пояснили в администрации Тюмени, данное решение принято в связи с теплой погодой — околонулевая температура воздуха может негативно сказаться на состоянии и сохранности фигур. Площадка будет закрыта 1 и 2 февраля. Это позволит обеспечить безопасность детей и сохранность ледовых композиций.
«В понедельник представители управы Центрального административного округа проведут повторное обследование объекта и дадут оценку дальнейшей возможности эксплуатации ледового городка», — пояснили в мэрии.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени 1 и 2 февраля температура воздуха превысит климатическую норму на 13-14 градусов. Сегодня в течение дня ожидается потепление до +1.