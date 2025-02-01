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Posted 1 февраля, 05:49

Published 1 февраля, 05:49

Modified 1 февраля, 05:51

Updated 1 февраля, 05:51

В Тюмени на площади 400-летия закрыли ледовый городок

В Тюмени на площади 400-летия закрыли ледовый городок

1 февраля 2025, 05:49
Фото: Администрация Тюмени.
Сюжет
Ледовый городок
Его обнесли забором и временно законсервировали. Доступ на территорию ледового городка ограничен с 31 января.

Как пояснили в администрации Тюмени, данное решение принято в связи с теплой погодой — околонулевая температура воздуха может негативно сказаться на состоянии и сохранности фигур. Площадка будет закрыта 1 и 2 февраля. Это позволит обеспечить безопасность детей и сохранность ледовых композиций.

«В понедельник представители управы Центрального административного округа проведут повторное обследование объекта и дадут оценку дальнейшей возможности эксплуатации ледового городка», — пояснили в мэрии.
В Тюмени сегодня потеплеет до +1 и пойдет дождь
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Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени 1 и 2 февраля температура воздуха превысит климатическую норму на 13-14 градусов. Сегодня в течение дня ожидается потепление до +1.

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