В Тюмени на площади 400-летия закрыли ледовый городок

Как пояснили в администрации Тюмени, данное решение принято в связи с теплой погодой — околонулевая температура воздуха может негативно сказаться на состоянии и сохранности фигур. Площадка будет закрыта 1 и 2 февраля. Это позволит обеспечить безопасность детей и сохранность ледовых композиций.