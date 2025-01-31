В Тюменской области в последний день января ударят 35-градусные морозы

Posted 31 января, 01:08
Published 31 января, 01:08
Modified 31 января, 01:08
Updated 31 января, 01:08
В Тюмени 31 января метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, небольшой снег в течение дня. Утром и днем термометры покажут -18…-13, к вечеру потеплеет до -10…-8. Ветер будет дуть со скоростью до 3,8 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:39 закат в 17:02, продолжительность дня 8 часов 23 минуты.
В Тобольске 31 января ожидается пасмурная погода, снег в течение дня. В утренние и дневные часы температура воздуха составит -26…-19, к вечеру столбики термометров поднимутся до -18…-14. Ветер будет дуть со скоростью 4 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:33, закат в 16:46, продолжительность дня 8 часов 13 минут.
В Ишиме 31 января метеорологи прогнозируют облачную с прояснениями погоду, небольшой снег в течение дня. Утром и днем ожидается до -26…-19, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит -20…-15. Ветер будет дуть со скоростью до 3,8 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:19 закат в 16:51 продолжительность дня 8 часов 32 минуты.