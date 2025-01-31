В Тюменской области в последний день января ударят 35-градусные морозы

В Ишиме 31 января метеорологи прогнозируют облачную с прояснениями погоду, небольшой снег в течение дня. Утром и днем ожидается до -26…-19, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит -20…-15. Ветер будет дуть со скоростью до 3,8 м/с.