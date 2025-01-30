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Posted 30 января, 11:53

Published 30 января, 11:53

Modified 30 января, 11:59

Updated 30 января, 11:59

Свадьбы в Тюмени могут серьезно подорожать

Молодые, готовьтесь. Свадьбы в Тюмени могут серьезно подорожать

30 января 2025, 11:53
Фото: Изображение Midjourney.

Свадьбы в Тюмени могут серьезно подорожать

Сюжет
Свадьба
В ближайшее время на организацию свадеб в Тюмени придется тратить как минимум на 15%. Поэтому молодых призывают готовиться к повышенным расходам.

Как сообщает портал URA.RU со ссылкой на одно из эвент-агентств, команда организаторов, которая ранее стоила 60—70 тысяч рублей, сейчас уже обойдется в 80—90 тысяч. Рост стоимости на услуги организаторов напрямую связан с общей тенденцией повышения цен. И это как минимум, поскольку за аренду зала, меню и другие услуги придется платить по повышенным тарифам в том числе.

Полноценная свадьба под ключ тоже вырастет в цене, с 700 до 900 тысяч, при самом скромном варианте, более дорогие опции с лимузинами, большими залами, салютами и приглашенными звездами обойдутся в один или даже несколько миллионов.

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Ранее сообщалось о том, что Тюменский межвузовский кампус стал дороже на четыре миллиарда.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Свадьба
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