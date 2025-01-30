Молодые, готовьтесь. Свадьбы в Тюмени могут серьезно подорожать

Posted 30 января, 11:53
Published 30 января, 11:53
Modified 30 января, 11:59
Updated 30 января, 11:59
Как сообщает портал URA.RU со ссылкой на одно из эвент-агентств, команда организаторов, которая ранее стоила 60—70 тысяч рублей, сейчас уже обойдется в 80—90 тысяч. Рост стоимости на услуги организаторов напрямую связан с общей тенденцией повышения цен. И это как минимум, поскольку за аренду зала, меню и другие услуги придется платить по повышенным тарифам в том числе.
Полноценная свадьба под ключ тоже вырастет в цене, с 700 до 900 тысяч, при самом скромном варианте, более дорогие опции с лимузинами, большими залами, салютами и приглашенными звездами обойдутся в один или даже несколько миллионов.