Молодые, готовьтесь. Свадьбы в Тюмени могут серьезно подорожать

Как сообщает портал URA.RU со ссылкой на одно из эвент-агентств, команда организаторов, которая ранее стоила 60—70 тысяч рублей, сейчас уже обойдется в 80—90 тысяч. Рост стоимости на услуги организаторов напрямую связан с общей тенденцией повышения цен. И это как минимум, поскольку за аренду зала, меню и другие услуги придется платить по повышенным тарифам в том числе.