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Posted 30 января, 10:50

Published 30 января, 10:50

Modified 30 января, 10:52

Updated 30 января, 10:52

Строительство тюменского кампуса из-за роста цен подорожало до 36,6 млрд рублей

Тюменский межвузовский кампус стал дороже на четыре миллиарда

30 января 2025, 10:50
Фото: 1MI.

Строительство тюменского кампуса из-за роста цен подорожало до 36,6 млрд рублей

Сюжет
Строительство
Из-за экономических причин строительство межвузовского кампуса в Тюмени будет увеличено на более четыре миллиарда. На площади 167 тыс. кв. м. будет построено 10 объектов, в которые войдут спортивные объекты, образовательные, технопарк и другие.

Строительство межвузовского кампуса в Тюмени станет дороже на 4,1 млрд рублей. Информация об этом указана в законодательной документации, которая внесена на рассмотрение в Тюменскую областную Думу.

«Расчетную стоимость создания объекта концессионного соглашения предлагается увеличить на 4,1 млрд рублей с 32,4 до 36,5 млрд рублей», — указано в сообщении к законопроекту.

Увеличение стоимости строительства связана с тем, что стали выше расходы на техническое присоединение к коммунальным сетям объектов кампуса, а также из-за экономических причин.

Также рассматривается возможность скорректировать финансовые обязательства тюменского правительства перед концессионером — ООО «Врата Сибири». Размер капитального гранта, который предоставляется концессионеру может быть увеличен и с 8 до 13,1 млрд рублей будет увеличена сумма возмещения.

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Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщал, что кампус станет точкой притяжения для всех студентов страны, а сам регион вошел в число победителей второй волны отбора проектов по созданию студенческих кампусов мирового уровня.

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#Ксения Мальчева#Общество#Строительство#Новости тюмени#Межвузовский кампус
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