Тюменский межвузовский кампус стал дороже на четыре миллиарда

Строительство тюменского кампуса из-за роста цен подорожало до 36,6 млрд рублей

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Из-за экономических причин строительство межвузовского кампуса в Тюмени будет увеличено на более четыре миллиарда. На площади 167 тыс. кв. м. будет построено 10 объектов, в которые войдут спортивные объекты, образовательные, технопарк и другие.