Тюменский межвузовский кампус стал дороже на четыре миллиарда

Posted 30 января, 10:50
Published 30 января, 10:50
Modified 30 января, 10:52
Updated 30 января, 10:52
Строительство межвузовского кампуса в Тюмени станет дороже на 4,1 млрд рублей. Информация об этом указана в законодательной документации, которая внесена на рассмотрение в Тюменскую областную Думу.
«Расчетную стоимость создания объекта концессионного соглашения предлагается увеличить на 4,1 млрд рублей с 32,4 до 36,5 млрд рублей», — указано в сообщении к законопроекту.
Увеличение стоимости строительства связана с тем, что стали выше расходы на техническое присоединение к коммунальным сетям объектов кампуса, а также из-за экономических причин.
Также рассматривается возможность скорректировать финансовые обязательства тюменского правительства перед концессионером — ООО «Врата Сибири». Размер капитального гранта, который предоставляется концессионеру может быть увеличен и с 8 до 13,1 млрд рублей будет увеличена сумма возмещения.
Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщал, что кампус станет точкой притяжения для всех студентов страны, а сам регион вошел в число победителей второй волны отбора проектов по созданию студенческих кампусов мирового уровня.