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Posted 30 января, 11:46

Published 30 января, 11:46

Modified 30 января, 11:52

Updated 30 января, 11:52

Стало известно, сколько тюменцев поддерживают запрет гаданий Таро

Почти единогласно. Стало известно, сколько тюменцев поддерживают запрет гаданий Таро

30 января 2025, 11:46
Фото: 1MI.

Стало известно, сколько тюменцев поддерживают запрет гаданий Таро

Больше половины тюменцев поддерживают полный запрет карт Таро и других гаданий. Отрицательное отношение в целом к такого рода деятельности высказали еще больше респондентов.

Как рассказал один из сервисов по поиску работы, 70% поддерживают запрет Таро, при этом мужчины относятся к этим ритуалам негативнее, чем женщины, хотя и среди представительниц прекрасного пола тоже имеются те, кто был бы рад запрету тарологов.

Тюменцы с доходом от 100 тысяч рублей в месяц чаще против таро, в отличие от тех, у кого доход меньше. Также на отношение влияет и то, какой был жизненный опыт у опрошенных. Представители старшего поколения куда активней продвигают запрет, чем молодежь. При этом имеется и процент тех, кто верит в гадания, но стоит за то, чтобы эти услуги были запрещены.

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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени отправлены под домашний арест менеджеры крупного предприятия.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Экстрасенсы#Опрос#Таро
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