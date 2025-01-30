Почти единогласно. Стало известно, сколько тюменцев поддерживают запрет гаданий Таро

Posted 30 января, 11:46
Published 30 января, 11:46
Modified 30 января, 11:52
Updated 30 января, 11:52
Как рассказал один из сервисов по поиску работы, 70% поддерживают запрет Таро, при этом мужчины относятся к этим ритуалам негативнее, чем женщины, хотя и среди представительниц прекрасного пола тоже имеются те, кто был бы рад запрету тарологов.
Тюменцы с доходом от 100 тысяч рублей в месяц чаще против таро, в отличие от тех, у кого доход меньше. Также на отношение влияет и то, какой был жизненный опыт у опрошенных. Представители старшего поколения куда активней продвигают запрет, чем молодежь. При этом имеется и процент тех, кто верит в гадания, но стоит за то, чтобы эти услуги были запрещены.