Почти единогласно. Стало известно, сколько тюменцев поддерживают запрет гаданий Таро

Тюменцы с доходом от 100 тысяч рублей в месяц чаще против таро, в отличие от тех, у кого доход меньше. Также на отношение влияет и то, какой был жизненный опыт у опрошенных. Представители старшего поколения куда активней продвигают запрет, чем молодежь. При этом имеется и процент тех, кто верит в гадания, но стоит за то, чтобы эти услуги были запрещены.