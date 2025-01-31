Помог авторитет. Бывший мэр Тюмени Киричук рассказал, как вор в законе помог ему

Posted 31 января, 11:53
Published 31 января, 11:53
Modified 31 января, 12:17
Updated 31 января, 12:17
По словам бывшего мэра, в 2004 году его вывезли на его же автомобиле в лес несколько бандитов. От него явно собирались избавляться. однако перед этим он успел убедить преступников достать у себя из кармана удостоверение мэра. Это помогло, бандиты забрали машину и бросили мэра в лесу. В город он добрался на попутках.
Однако после случившегося глава города вознамерился вернуть машину. В этом ему помог местный криминальный авторитет по кличке Зятек.
Нашли «Тойоту» на границе с Казахстаном, ее прятали в фуре с яблоками, которая ехала в Афганистан. Наводку на то, что внутри спрятана машина, дал Зятёк», — рассказал экс-мэр каналу «Погоны и Галстуки.»