Помог авторитет. Бывший мэр Тюмени Киричук рассказал, как вор в законе помог ему

По словам бывшего мэра, в 2004 году его вывезли на его же автомобиле в лес несколько бандитов. От него явно собирались избавляться. однако перед этим он успел убедить преступников достать у себя из кармана удостоверение мэра. Это помогло, бандиты забрали машину и бросили мэра в лесу. В город он добрался на попутках.