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Posted 31 января, 11:53

Published 31 января, 11:53

Modified 31 января, 12:17

Updated 31 января, 12:17

Бывший мэр Тюмени Киричук рассказал, как вор в законе помог ему

Помог авторитет. Бывший мэр Тюмени Киричук рассказал, как вор в законе помог ему

31 января 2025, 11:53
Фото: Изображение Midjourney.

Бывший мэр Тюмени Киричук рассказал, как вор в законе помог ему

Бывший мэр Тюмени Степан Киричук рассказал о том, как удостоверение мэра и вор в законе спасли его, по сути, от верной смерти. Двадцать лет назад бандиты увезли его в лес и планировали вымогать, а то еще чего похуже.

По словам бывшего мэра, в 2004 году его вывезли на его же автомобиле в лес несколько бандитов. От него явно собирались избавляться. однако перед этим он успел убедить преступников достать у себя из кармана удостоверение мэра. Это помогло, бандиты забрали машину и бросили мэра в лесу. В город он добрался на попутках.

Однако после случившегося глава города вознамерился вернуть машину. В этом ему помог местный криминальный авторитет по кличке Зятек.

Нашли «Тойоту» на границе с Казахстаном, ее прятали в фуре с яблоками, которая ехала в Афганистан. Наводку на то, что внутри спрятана машина, дал Зятёк», — рассказал экс-мэр каналу «Погоны и Галстуки.»
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Ранее сообщалось о том, что в тюменской кофейне предложили порезать мэра Афанасьева.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Разбой#Мэр#Бандитизм#Экс-мэр
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