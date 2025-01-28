В тюменской кофейне предложили порезать мэра Афанасьева

Как сообщает телеграм-канал «Погоны и Галстуки», одна из кофеен города выпустила именной торт в честь мэра города. Причем делается он исключительно на заказ в двух вариациях. «Максим Викторович» и он же, но на курорте. По сообщениям журналистов, сам торт чем-то похож на главу города. Серьезный, про ЗОЖ — без глютена и не очень сладкий. В составе фрукты, а само изделие имеет четыре слоя. Орехово-кокосовый бисквит, ванильный мусс, ягодный мусс и малиново-клубничное желе.