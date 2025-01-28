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Posted 28 января, 12:13

Published 28 января, 12:13

Modified 28 января, 12:46

Updated 28 января, 12:46

В Тюмени сделали торт, названный в честь мэра Афанасьева

В тюменской кофейне предложили порезать мэра Афанасьева

28 января 2025, 12:13
Фото: 1MI.

В Тюмени сделали торт, названный в честь мэра Афанасьева

Жителям Тюмени представилась уникальная возможность — нарезать и попробовать на вкус собственного мэра — Максима Афанасьева. В виде кондитерского изделия, разумеется.

Как сообщает телеграм-канал «Погоны и Галстуки», одна из кофеен города выпустила именной торт в честь мэра города. Причем делается он исключительно на заказ в двух вариациях. «Максим Викторович» и он же, но на курорте. По сообщениям журналистов, сам торт чем-то похож на главу города. Серьезный, про ЗОЖ — без глютена и не очень сладкий. В составе фрукты, а само изделие имеет четыре слоя. Орехово-кокосовый бисквит, ванильный мусс, ягодный мусс и малиново-клубничное желе.

Отреагировать на торт успел и сам глава города на встрече городских рестораторов. В шутку, некоторые из них заикнулись, что в городе также может появиться шашлык «Александр Викторович», в честь губернатора Моора, а также беляши «Белявский», в честь зама губернатора.

Видео: Погоны и галстуки.

Ранее сообщалось о том, что самый опытный чиновник Тобольска едет работать в Тюмень.

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#Александр Смирнов#Общество#Видео#Происшествия#Новости тюмени#Максим Афанасьев#Мэр#Кондитеры#Торты
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