В тюменской кофейне предложили порезать мэра Афанасьева

Posted 28 января, 12:13
Published 28 января, 12:13
Modified 28 января, 12:46
Updated 28 января, 12:46
Как сообщает телеграм-канал «Погоны и Галстуки», одна из кофеен города выпустила именной торт в честь мэра города. Причем делается он исключительно на заказ в двух вариациях. «Максим Викторович» и он же, но на курорте. По сообщениям журналистов, сам торт чем-то похож на главу города. Серьезный, про ЗОЖ — без глютена и не очень сладкий. В составе фрукты, а само изделие имеет четыре слоя. Орехово-кокосовый бисквит, ванильный мусс, ягодный мусс и малиново-клубничное желе.
Отреагировать на торт успел и сам глава города на встрече городских рестораторов. В шутку, некоторые из них заикнулись, что в городе также может появиться шашлык «Александр Викторович», в честь губернатора Моора, а также беляши «Белявский», в честь зама губернатора.