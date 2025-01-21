Городской сказочник. Мэра Афанасьева заставили оправдываться за фото в столовой

Posted 21 января, 10:26
Published 21 января, 10:26
Modified 21 января, 10:56
Updated 21 января, 10:56
Как рассказал Максим Афанасьев в своих социальных сетях, в попытке оправдаться перед тюменцами, Накрывают столы обычно за пять минут до прихода детей. В этом корпусе не так много классов начальной школы, и они питаются на второй перемене. А уроки младших классов, заканчиваются раньше, чем у старшеклассников. И потому старших классов на фотографиях не видно.
Этим своим ответом Афанасьев только больше запутал жителей региона. По сути, он не смог объяснить то, почему он сидит в столовой с одним классом, а остальные столы пустуют, на что и указывали жители региона. Возможно, мэр хотел сказать, что обедал на перемене, просто не все школьники успели добежать в столовую к моменту, когда шла фотосессия.
Так или иначе, оправдания мэра население региона не убедило, многие остались недовольны такими показушными фотографиями.
Ранее сообщалось о том, что родители школьников в Тобольске пожаловались на камеры в туалетах.