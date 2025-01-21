Городской сказочник. Мэра Афанасьева заставили оправдываться за фото в столовой

Как рассказал Максим Афанасьев в своих социальных сетях, в попытке оправдаться перед тюменцами, Накрывают столы обычно за пять минут до прихода детей. В этом корпусе не так много классов начальной школы, и они питаются на второй перемене. А уроки младших классов, заканчиваются раньше, чем у старшеклассников. И потому старших классов на фотографиях не видно.