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Posted 21 января, 10:26

Published 21 января, 10:26

Modified 21 января, 10:56

Updated 21 января, 10:56

Мэра Афанасьева заставили оправдываться за фото в столовой

Городской сказочник. Мэра Афанасьева заставили оправдываться за фото в столовой

21 января 2025, 10:26
Фото: Изображение Midjourney.

Мэра Афанасьева заставили оправдываться за фото в столовой

Мэр Тюмени Максим Афанасьев решил поделиться с жителями тем, как занимается мирскими делами. В первую очередь, тем, как посетил одну из школьных столовых и поел там вместе с детьми. Однако на это обратили внимание тюменцы, решив, что выглядит это посещение столовой крайне неестественно.

Как рассказал Максим Афанасьев в своих социальных сетях, в попытке оправдаться перед тюменцами, Накрывают столы обычно за пять минут до прихода детей. В этом корпусе не так много классов начальной школы, и они питаются на второй перемене. А уроки младших классов, заканчиваются раньше, чем у старшеклассников. И потому старших классов на фотографиях не видно.

Этим своим ответом Афанасьев только больше запутал жителей региона. По сути, он не смог объяснить то, почему он сидит в столовой с одним классом, а остальные столы пустуют, на что и указывали жители региона. Возможно, мэр хотел сказать, что обедал на перемене, просто не все школьники успели добежать в столовую к моменту, когда шла фотосессия.

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Так или иначе, оправдания мэра население региона не убедило, многие остались недовольны такими показушными фотографиями.

Ранее сообщалось о том, что родители школьников в Тобольске пожаловались на камеры в туалетах.

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#Александр Смирнов#Общество#Школа#Новости тюмени#Мэр#Отряды мэра#Столовая
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