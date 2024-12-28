Вывозили в лес и били: в Тюменской области поймали банду разбойников

Уватские разбойники весной 2024 года решили заработать на собственных соседях. В мае они посреди улицы в поселке Туртас схватили местного жителя и вывезли в лес, где сильно избили. Подозреваемый потребовали 200 тыс. рублей за возвращение домой, и пострадавший под их контролем снял в банкомате нужную сумму.