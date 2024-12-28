Вывозили в лес и били: в Тюменской области поймали банду разбойников

Posted 28 декабря, 07:57
Published 28 декабря, 07:57
Modified 28 декабря, 07:59
Updated 28 декабря, 07:59
Уватские разбойники весной 2024 года решили заработать на собственных соседях. В мае они посреди улицы в поселке Туртас схватили местного жителя и вывезли в лес, где сильно избили. Подозреваемый потребовали 200 тыс. рублей за возвращение домой, и пострадавший под их контролем снял в банкомате нужную сумму.
Довольные результатом подельники повторили все по той же схеме в июне, но получили только 100 тыс. рублей и сотовый телефон. Поэтому в том же месяце на берегу Иртыша сняли с чужой лодки мотор.
Пострадавшие не обращались в полицию, но сотрудники вышли на банду самостоятельно в июле 2024 года. Всех подозреваемых задержали и отправили в СИЗО до суда.
«Прокуратура утвердила обвинительное заключение. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в похищении, краже и разбое», — пояснили в прокуратуре Тюменской области. Уголовное дело передано в суд.
В сентябре в Тюменской области задержали банду вымогателей, работающих на мошенников. Их жертвой стал тюменский айтишник, отказавшийся писать вредоносное ПО для кражи денег с банковских счетов.