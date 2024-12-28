nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 декабря, 07:57

Published 28 декабря, 07:57

Modified 28 декабря, 07:59

Updated 28 декабря, 07:59

Вывозили в лес и били: в Тюменской области поймали банду разбойников

Вывозили в лес и били: в Тюменской области поймали банду разбойников

28 декабря 2024, 07:57
Фото: 1MI.
Трое жителей Уватского района похитили несколько человек, чтобы выбить из них деньги.

Уватские разбойники весной 2024 года решили заработать на собственных соседях. В мае они посреди улицы в поселке Туртас схватили местного жителя и вывезли в лес, где сильно избили. Подозреваемый потребовали 200 тыс. рублей за возвращение домой, и пострадавший под их контролем снял в банкомате нужную сумму.

Довольные результатом подельники повторили все по той же схеме в июне, но получили только 100 тыс. рублей и сотовый телефон. Поэтому в том же месяце на берегу Иртыша сняли с чужой лодки мотор.

Заставили сесть в машину и увезли: подробности похищения тюменца
Узнать подробнее

Пострадавшие не обращались в полицию, но сотрудники вышли на банду самостоятельно в июле 2024 года. Всех подозреваемых задержали и отправили в СИЗО до суда.

«Прокуратура утвердила обвинительное заключение. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в похищении, краже и разбое», — пояснили в прокуратуре Тюменской области. Уголовное дело передано в суд.

В сентябре в Тюменской области задержали банду вымогателей, работающих на мошенников. Их жертвой стал тюменский айтишник, отказавшийся писать вредоносное ПО для кражи денег с банковских счетов.

Читайте также:
Работу тюменских спасателей отметил президент Владимир ПутинВ Тюмени снесли одно из старейших кафе в городеМигрант, по вине которого погибла маленькая девочка, выслушал приговор в Тобольске
#Марина Коржина#Общество#Происшествия#Похищения
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика