В Тюмени таксист украл у пассажира коробку с 10 пирогами

Передумавший ехать клиент предложил водителю помочь ему в разгрузке грузовика с товаром, после чего пообещал заплатить. В итоге между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого обиженный водитель забрал из фуры коробку с 10 пирогами и скрылся с места происшествия.