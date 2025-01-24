В Тюмени таксист украл у пассажира коробку с 10 пирогами

Posted 24 января, 10:36
Published 24 января, 10:36
Modified 24 января, 10:38
Updated 24 января, 10:38
По данным пресс-службы УМВД по Тюменской области, водитель такси в день происшествия он получил заказ от местного предпринимателя. Однако, когда он приехал по указанному адресу, клиент ехать передумал. Соответственно таксист потребовал компенсацию за отменённый заказ.
Передумавший ехать клиент предложил водителю помочь ему в разгрузке грузовика с товаром, после чего пообещал заплатить. В итоге между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого обиженный водитель забрал из фуры коробку с 10 пирогами и скрылся с места происшествия.
Мужчину оперативно нашли и задержали. При обыске у злоумышленника обнаружили и изъяли пневматический пистолет.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год количество такси увеличилось на 25%. В целом за 2024 год было зарегистрировано 7,5 тысячи автомобилей такси.