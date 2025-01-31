Екатеринбургская сеть DUO откроет в Тюмени кофейню

Posted 31 января, 05:59
Published 31 января, 05:59
Modified 31 января, 06:01
Updated 31 января, 06:01
По его словам, в областной столице уже найдены надежные франчайзи, которые будут развивать DUO. Кроме того, кофейня DUO начнет работать в 2025 году и в Сургуте, пишет 66.ru.
В настоящее время в сети DUO в Екатеринбурге работает 12 кофеен. Заведения специализируются на приготовлении различных напитков на основе кофе. Также в меню имеются шейки с тапиокой, освежающие лимонады. Средний чек 400 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени откроют азиатское бистро «Офудзи». Заведение запустит в работу тобольский шеф-повар ресторана авторской кухни «Дворцовая» Сергей Спиридонов.