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Posted 31 января, 05:59

Published 31 января, 05:59

Modified 31 января, 06:01

Updated 31 января, 06:01

Екатеринбургская сеть DUO откроет в Тюмени кофейню

Екатеринбургская сеть DUO откроет в Тюмени кофейню

31 января 2025, 05:59
Фото: 1MI.
Сеть свердловских кофеен DUO планирует в этом году открыть заведение в Тюмени. Об этом сообщил основатель сети Константин Матвеев.

По его словам, в областной столице уже найдены надежные франчайзи, которые будут развивать DUO. Кроме того, кофейня DUO начнет работать в 2025 году и в Сургуте, пишет 66.ru.

В настоящее время в сети DUO в Екатеринбурге работает 12 кофеен. Заведения специализируются на приготовлении различных напитков на основе кофе. Также в меню имеются шейки с тапиокой, освежающие лимонады. Средний чек 400 рублей.

В Тюмени навсегда закрывается еще одно популярное кафе
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени откроют азиатское бистро «Офудзи». Заведение запустит в работу тобольский шеф-повар ресторана авторской кухни «Дворцовая» Сергей Спиридонов.

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