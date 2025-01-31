Что известно о поисках пропавшей в селе под Тюменью девочки

Известно, что девочка была похищена около школы. На записи камер видеонаблюдения видно, что в краже ребенка принимали участие двое мужчин — «один с бородкой, взрослый, среднего телосложения. Второй — молодой». По данным источника «Нашего Города» похищение девочки могло стать данью «цыганским обычаям». Школьница знала, что ее украдут, о чем сообщала своим друзьям в школе.