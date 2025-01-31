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Posted 31 января, 04:33

Published 31 января, 04:33

Modified 31 января, 08:16

Updated 31 января, 08:16

Полиция продолжает поиски пропавшей под Тюменью 13-летней девочки

Что известно о поисках пропавшей в селе под Тюменью девочки

31 января 2025, 04:33
Фото: 1MI.

Полиция продолжает поиски пропавшей под Тюменью 13-летней девочки

Сюжет
Дети
В Тюменской области продолжаются поиски пропавшей 13-летней школьницы из села Княжево. Накануне днем ребенка неизвестные увезли на автомобиле Kia Rio.

Заявка о пропаже подростка находится на контроле в поисковом отряде «ЛизаАлерт», но в настоящее время помощь добровольцев в поиске девочки не требуется.

«Поисково-спасательный отряд находится в тесном взаимодействии с представителями полиции. На данный момент правоохранительным органам не требуется наше вмешательство. И если будет необходима наша помощь, то мы подключимся», — пояснили «Нашему Городу» в пресс-службе ПО «ЛизаАлерт».
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В пресс-службе УМВД по Тюменской области редакции сообщили, что в настоящее время поиски ребенка продолжаются.

Известно, что девочка была похищена около школы. На записи камер видеонаблюдения видно, что в краже ребенка принимали участие двое мужчин — «один с бородкой, взрослый, среднего телосложения. Второй — молодой». По данным источника «Нашего Города» похищение девочки могло стать данью «цыганским обычаям». Школьница знала, что ее украдут, о чем сообщала своим друзьям в школе.

Родители Александры, по данным 72.RU, говорят, что им неизвестно ничего о ее молодом человеке — знают лишь то, что подростки познакомились в приложении.

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