Что известно о поисках пропавшей в селе под Тюменью девочки

Posted 31 января, 04:33
Published 31 января, 04:33
Modified 31 января, 08:16
Updated 31 января, 08:16
Заявка о пропаже подростка находится на контроле в поисковом отряде «ЛизаАлерт», но в настоящее время помощь добровольцев в поиске девочки не требуется.
«Поисково-спасательный отряд находится в тесном взаимодействии с представителями полиции. На данный момент правоохранительным органам не требуется наше вмешательство. И если будет необходима наша помощь, то мы подключимся», — пояснили «Нашему Городу» в пресс-службе ПО «ЛизаАлерт».
В пресс-службе УМВД по Тюменской области редакции сообщили, что в настоящее время поиски ребенка продолжаются.
Известно, что девочка была похищена около школы. На записи камер видеонаблюдения видно, что в краже ребенка принимали участие двое мужчин — «один с бородкой, взрослый, среднего телосложения. Второй — молодой». По данным источника «Нашего Города» похищение девочки могло стать данью «цыганским обычаям». Школьница знала, что ее украдут, о чем сообщала своим друзьям в школе.
Родители Александры, по данным 72.RU, говорят, что им неизвестно ничего о ее молодом человеке — знают лишь то, что подростки познакомились в приложении.