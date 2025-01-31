Отель за 900 миллионов рублей построят под Тюменью

В качестве мер поддержки инвестагентство готово предоставить земельный участок без торгов, налоговые льготы (на 5 лет установлена ставка 0% по НДС на услуги по предоставлению мест временного проживания), финансовую поддержку в виде кредита на срок до 15 лет от 100 миллионов до 70 миллиардов рублей по ставке 3–5% на строительство, реконструкцию гостиниц уровня не меньше, чем 3 звезды, с площадью от 5000 квадратных метров.