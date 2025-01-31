Отель за 900 миллионов рублей построят под Тюменью

Posted 31 января, 05:25
Published 31 января, 05:25
Modified 31 января, 05:27
Updated 31 января, 05:27
На сайте инвестиционного агентства Тюменской области указано, что AZIMUT Hotels обладает большим опытом в управлении и запуске различных отелей. С управляющей компании планируют заключить договор на 20 лет — по схеме 10 лет с последующей пролонгацией еще на 10 лет или 15 лет с последующей пролонгацией еще на 5 лет.
В качестве мер поддержки инвестагентство готово предоставить земельный участок без торгов, налоговые льготы (на 5 лет установлена ставка 0% по НДС на услуги по предоставлению мест временного проживания), финансовую поддержку в виде кредита на срок до 15 лет от 100 миллионов до 70 миллиардов рублей по ставке 3–5% на строительство, реконструкцию гостиниц уровня не меньше, чем 3 звезды, с площадью от 5000 квадратных метров.
Согласно предложению, размещенному на сайте Инвестиционного агентства Тюменской области, новый загородный отель на 75 номеров расположится в районе Червишевского тракта. Он будет походить как для активного и семейного отдыха, так и для проведения бизнес-мероприятий и организации торжеств.
Ранее «Наш Город» писал, что проект строительства приюта для животных в Тюмени не прошел госэкспертизу. Разработку документа вело ООО «Тарс».