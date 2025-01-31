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Posted 31 января, 05:25

Published 31 января, 05:25

Modified 31 января, 05:27

Updated 31 января, 05:27

Под Тюменью хотят построить загородный отель за 900 миллионов рублей

Отель за 900 миллионов рублей построят под Тюменью

31 января 2025, 05:25
Фото: 1MI.

Под Тюменью хотят построить загородный отель за 900 миллионов рублей

Сюжет
Строительство
В настоящее время идет поиск инвестора, который займется возведением гостиницы. Предложение выступить оператором загородного отеля направлено управляющей компании AZIMUT Hotels.

На сайте инвестиционного агентства Тюменской области указано, что AZIMUT Hotels обладает большим опытом в управлении и запуске различных отелей. С управляющей компании планируют заключить договор на 20 лет — по схеме 10 лет с последующей пролонгацией еще на 10 лет или 15 лет с последующей пролонгацией еще на 5 лет.

В качестве мер поддержки инвестагентство готово предоставить земельный участок без торгов, налоговые льготы (на 5 лет установлена ставка 0% по НДС на услуги по предоставлению мест временного проживания), финансовую поддержку в виде кредита на срок до 15 лет от 100 миллионов до 70 миллиардов рублей по ставке 3–5% на строительство, реконструкцию гостиниц уровня не меньше, чем 3 звезды, с площадью от 5000 квадратных метров.

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Согласно предложению, размещенному на сайте Инвестиционного агентства Тюменской области, новый загородный отель на 75 номеров расположится в районе Червишевского тракта. Он будет походить как для активного и семейного отдыха, так и для проведения бизнес-мероприятий и организации торжеств.

Ранее «Наш Город» писал, что проект строительства приюта для животных в Тюмени не прошел госэкспертизу. Разработку документа вело ООО «Тарс».

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