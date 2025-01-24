Азиатское бистро откроют в Тюмени. Оно названо в честь японской внучки Менделеева

Posted 24 января, 09:02
Published 24 января, 09:02
Modified 24 января, 09:04
Updated 24 января, 09:04
Представители туристического ресурса Visit Tyumen, пояснили, что наименование «Офудзи» выбрано неслучайно — именно так звали японскую внучку Дмитрия Менделеева, которая родилась и выросла в Нагасаки. Дмитрий Иванович на протяжении длительного времени поддерживал переписку с ее матерью и помогал им финансово.
Бистро «Офудзи» будет специализироваться на азиатской кухне. Гостям заведения будут подавать маринованные древесные грибы, маринованную соевую спаржу, севиче из нельмы и другие блюда. Точная дата открытия нового заведения пока неизвестна.
«Офудзи» станет второй точкой DV Group. Первой является бар «Д.Иванович», который начал работать в Тюмени в декабре 2024 года. Заведение специализируется на приготовлении напитков с традционными сибирскими ингредиентами.