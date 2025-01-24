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Posted 24 января, 09:02

Published 24 января, 09:02

Modified 24 января, 09:04

Updated 24 января, 09:04

Новое азиатское бистро откроют в Тюмени

Азиатское бистро откроют в Тюмени. Оно названо в честь японской внучки Менделеева

24 января 2025, 09:02
Фото: 1MI.

Новое азиатское бистро откроют в Тюмени

В Тюмени в этом году откроют еще одно заведение, посвященное Дмитрию Менделееву — азиатское бистро «Офудзи». Кафе запустит в работу тобольский шеф-повар ресторана авторской кухни «Дворцовая» Сергей Спиридонов.

Представители туристического ресурса Visit Tyumen, пояснили, что наименование «Офудзи» выбрано неслучайно — именно так звали японскую внучку Дмитрия Менделеева, которая родилась и выросла в Нагасаки. Дмитрий Иванович на протяжении длительного времени поддерживал переписку с ее матерью и помогал им финансово.

Бистро «Офудзи» будет специализироваться на азиатской кухне. Гостям заведения будут подавать маринованные древесные грибы, маринованную соевую спаржу, севиче из нельмы и другие блюда. Точная дата открытия нового заведения пока неизвестна.

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«Офудзи» станет второй точкой DV Group. Первой является бар «Д.Иванович», который начал работать в Тюмени в декабре 2024 года. Заведение специализируется на приготовлении напитков с традционными сибирскими ингредиентами.

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