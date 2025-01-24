Азиатское бистро откроют в Тюмени. Оно названо в честь японской внучки Менделеева

Представители туристического ресурса Visit Tyumen, пояснили, что наименование «Офудзи» выбрано неслучайно — именно так звали японскую внучку Дмитрия Менделеева, которая родилась и выросла в Нагасаки. Дмитрий Иванович на протяжении длительного времени поддерживал переписку с ее матерью и помогал им финансово.