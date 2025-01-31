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Posted 31 января, 03:56

Published 31 января, 03:56

Modified 31 января, 03:58

Updated 31 января, 03:58

Проект тюменского пожизненного приюта для животных не прошел экспертизу

Проект тюменского пожизненного приюта для животных не прошел экспертизу

31 января 2025, 03:56
Фото: 1MI.
Сюжет
Строительство
Проект строительства приюта для животных в Тюмени не прошел госэкспертизу. Соответствующая информация опубликована на портале ГИС ЕГРЗ.
«Результат экспертизы — отрицательное заключение», — указано в сообщении.
Фото: ГИС ЕГРЗ

Проект тюменского приюта для бездомных кошек и собак на тысячу мест был подготовлен и отправлен на госэкпертизу в октябре 2024. Планировалось, что его утвердят в конце года.

Согласно документам, приют для животных в Тюмени построят в районе улицы Чекистов на земельном участке площадью 3,5 гектара. Общая его вместимость составит 1 тысячу животных, в том числе 80% собак и 20% кошек.

На территории комплекса будут оборудованы выгульные площадки и вольеры, ветпункт с операционными, изоляторы для зараженных животных, помещения для карантина и т. д.

Разработкой документации занималось ООО «Тарс». Из бюджета на эти цели было выделено 10 миллионов рублей.

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Ранее «Наш Город» писал, что проект концертного зала в центре Тобольска на 10 тысяч мест одобрили в госэкспертизе. Положительное заключение было получено 23 января.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени#Приют безнадзорных животных
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