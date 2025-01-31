Проект тюменского пожизненного приюта для животных не прошел экспертизу

Posted 31 января, 03:56
Published 31 января, 03:56
Modified 31 января, 03:58
Updated 31 января, 03:58
«Результат экспертизы — отрицательное заключение», — указано в сообщении.
Проект тюменского приюта для бездомных кошек и собак на тысячу мест был подготовлен и отправлен на госэкпертизу в октябре 2024. Планировалось, что его утвердят в конце года.
Согласно документам, приют для животных в Тюмени построят в районе улицы Чекистов на земельном участке площадью 3,5 гектара. Общая его вместимость составит 1 тысячу животных, в том числе 80% собак и 20% кошек.
На территории комплекса будут оборудованы выгульные площадки и вольеры, ветпункт с операционными, изоляторы для зараженных животных, помещения для карантина и т. д.
Разработкой документации занималось ООО «Тарс». Из бюджета на эти цели было выделено 10 миллионов рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что проект концертного зала в центре Тобольска на 10 тысяч мест одобрили в госэкспертизе. Положительное заключение было получено 23 января.