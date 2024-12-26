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Posted 26 декабря, 12:25

Published 26 декабря, 12:25

Modified 26 декабря, 12:34

Updated 26 декабря, 12:34

В Тюмени навсегда закрывается еще одно популярное кафе

В Тюмени навсегда закрывается еще одно популярное кафе

26 декабря 2024, 12:25
Фото: Изображение Midjourney.
Владельцы заведения китайско-кубинской кухни в Тюмени под названием Hitro объявили о закрытии. Последний рабочий день у кафе — 30 декабря.

Как рассказали в своих социальных сетях владельцы кафе, они благодарны всем тем, кто был с ними все это время, посещал заведение, заказывал фирменные блюда и просто хорошо проводил время. При этом работать кафе будет до 30 декабря, после чего навсегда закроется. Причины закрытия при этом не разглашаются.

Продержалось на рынке в Тюмени заведение чуть более полугода.

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Ранее сообщалось, что в Тюмени закрыли еще одно популярное кафе. А именно, так называемый ресторан — бутик Аvenю, расположенный на ул. Осипенко. Владельцы заведения заявили в соцсетях, что в ближайшее время планируют запустить в городе новый проект в сфере общепита.

Также стало известно, что в Тюмени популярный бар продают по цене квартиры.

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