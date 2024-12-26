В Тюмени навсегда закрывается еще одно популярное кафе

Как рассказали в своих социальных сетях владельцы кафе, они благодарны всем тем, кто был с ними все это время, посещал заведение, заказывал фирменные блюда и просто хорошо проводил время. При этом работать кафе будет до 30 декабря, после чего навсегда закроется. Причины закрытия при этом не разглашаются.