В Тюмени навсегда закрывается еще одно популярное кафе

Posted 26 декабря, 12:25
Published 26 декабря, 12:25
Modified 26 декабря, 12:34
Updated 26 декабря, 12:34
Как рассказали в своих социальных сетях владельцы кафе, они благодарны всем тем, кто был с ними все это время, посещал заведение, заказывал фирменные блюда и просто хорошо проводил время. При этом работать кафе будет до 30 декабря, после чего навсегда закроется. Причины закрытия при этом не разглашаются.
Продержалось на рынке в Тюмени заведение чуть более полугода.
Ранее сообщалось, что в Тюмени закрыли еще одно популярное кафе. А именно, так называемый ресторан — бутик Аvenю, расположенный на ул. Осипенко. Владельцы заведения заявили в соцсетях, что в ближайшее время планируют запустить в городе новый проект в сфере общепита.
Также стало известно, что в Тюмени популярный бар продают по цене квартиры.