Улица в Тюмени стала одной из самых дорогих для бизнеса в России

Posted 30 января, 04:12
Published 30 января, 04:12
Modified 30 января, 04:14
Updated 30 января, 04:14
Аналитики составили рейтинг самых дорогих торговых улиц в регионах России со свободными помещениями под магазины и точки общепита. Из списка исключили обе столицы и Сочи.
По состоянию на январь 2025 года улица Республики в Тюмени оказалась на шестом месте в этом рейтинге. Максимальная арендная ставка на одной из центральных улиц города составила 29,3 тыс. рублей за квадратный метр, приводит данные РБК.
«Примечательно, что в рейтинг вошли города с населением менее миллиона человек — это Тюмень, Кемерово. Сильнее всего аренда подорожала в Тюмени — на 17% относительно прошлого мая. Это связано с высвобождением единичных высоколиквидных помещений, ограниченным рынком предложений и, как следствие, существенным ростом ставки аренды», — пояснил директор бизнеса «Сопровождение крупных сделок» компании SRG Иван Терешин.
Как сообщал «Наш Город», в декабре малоимущие граждане просили у тюменцев купить им икру и другие продукты для празднования Нового года.