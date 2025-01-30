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Posted 30 января, 04:12

Published 30 января, 04:12

Modified 30 января, 04:14

Updated 30 января, 04:14

Улица в Тюмени стала одной из самых дорогих для бизнеса в России

Улица в Тюмени стала одной из самых дорогих для бизнеса в России

30 января 2025, 04:12
Фото: 1MI.
Сюжет
Недвижимость
Одна из центральных улиц в Тюмени вошла в топ-10 улиц с самой дорогой арендой торговых точек по всей России. Тюмень в этом рейтинге заняла шестое место.

Аналитики составили рейтинг самых дорогих торговых улиц в регионах России со свободными помещениями под магазины и точки общепита. Из списка исключили обе столицы и Сочи.

По состоянию на январь 2025 года улица Республики в Тюмени оказалась на шестом месте в этом рейтинге. Максимальная арендная ставка на одной из центральных улиц города составила 29,3 тыс. рублей за квадратный метр, приводит данные РБК.

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«Примечательно, что в рейтинг вошли города с населением менее миллиона человек — это Тюмень, Кемерово. Сильнее всего аренда подорожала в Тюмени — на 17% относительно прошлого мая. Это связано с высвобождением единичных высоколиквидных помещений, ограниченным рынком предложений и, как следствие, существенным ростом ставки аренды», — пояснил директор бизнеса «Сопровождение крупных сделок» компании SRG Иван Терешин.

Как сообщал «Наш Город», в декабре малоимущие граждане просили у тюменцев купить им икру и другие продукты для празднования Нового года.

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#Марина Коржина#Бизнес#Тюмень#Недвижимость#Аренда
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