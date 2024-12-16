Дорого-богато. В тюменских супермаркетах цена на овощи перевалила за 400 рублей

Напомним, «Индекс шаурмы» в Тюмени увеличился на 7,6%. Если год назад приготовление шаурмы дома обходилось в 379 рублей, то в этом году уже в 408 рублей. Об этом сообщил кандидат экономических наук Финансового университета при правительстве нашей страны Дмитрий Морковкин.