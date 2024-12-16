Дорого-богато. В тюменских супермаркетах цена на овощи перевалила за 400 рублей

Posted 16 декабря, 11:32
Published 16 декабря, 11:32
Modified 16 декабря, 11:34
Updated 16 декабря, 11:34
В одном из крупных магазинов нашего города килограмм короткоплодных тепличных огурцов обойдется в 469 рублей 99 копеек. Помидоры в среднем стоят 470-490 рублей.
В прошлом году самые дорогие огурцы стоили примерно 460 рублей. Перед Новым годом помидоры можно было купить за 340-350 рублей.
Напомним, «Индекс шаурмы» в Тюмени увеличился на 7,6%. Если год назад приготовление шаурмы дома обходилось в 379 рублей, то в этом году уже в 408 рублей. Об этом сообщил кандидат экономических наук Финансового университета при правительстве нашей страны Дмитрий Морковкин.