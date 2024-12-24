В Тюмени завелись попрошайки, требующие от людей дорогих деликатесов

Posted 24 декабря, 14:07
Published 24 декабря, 14:07
Modified 24 декабря, 14:09
Updated 24 декабря, 14:09
В Тюмени появились случаи, когда к посетителям крупных гипермаркетов подходят незнакомцы с просьбой купить красную икру и другие деликатесы для новогоднего стола. Об этом сообщили местные жители, обратившиеся в редакцию URA.RU.
«На днях ездили с женой закупаться продуктами к Новому году. Подошел мужчина, с виду бездомный, и попросил, чтобы мы купили ему красной икры, сыр и какой-нибудь колбасы для праздничного стола. Естественно, брать ничего не стали, так как все это очень дорого стоит. Сказали, что можем подарить ему небольшой продуктовый набор из хлеба, молока и конфет, но он сказал, что у него все это и так есть», — рассказал агентству один из жителей Тюмени.
Еще один житель Тюмени столкнулся с аналогичной ситуацией. Он отправился на рынок за продуктами, и на входе встретил бездомного мужчину, который просил у прохожих деньги.
Мужчина решил помочь и отдал ему 100 рублей. В ответ тот сказал, что давно не пробовал красную икру и попросил купить ее для него. У тюменца было хорошее настроение, и он решил сделать такой подарок.