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Posted 24 декабря, 14:07

Published 24 декабря, 14:07

Modified 24 декабря, 14:09

Updated 24 декабря, 14:09

В Тюмени завелись попрошайки, требующие от людей дорогих деликатесов

В Тюмени завелись попрошайки, требующие от людей дорогих деликатесов

24 декабря 2024, 14:07
Фото: 1MI.
Малоимущие начали просить икру и другие продукты для празднования Нового года.

В Тюмени появились случаи, когда к посетителям крупных гипермаркетов подходят незнакомцы с просьбой купить красную икру и другие деликатесы для новогоднего стола. Об этом сообщили местные жители, обратившиеся в редакцию URA.RU.

«На днях ездили с женой закупаться продуктами к Новому году. Подошел мужчина, с виду бездомный, и попросил, чтобы мы купили ему красной икры, сыр и какой-нибудь колбасы для праздничного стола. Естественно, брать ничего не стали, так как все это очень дорого стоит. Сказали, что можем подарить ему небольшой продуктовый набор из хлеба, молока и конфет, но он сказал, что у него все это и так есть», — рассказал агентству один из жителей Тюмени.

Еще один житель Тюмени столкнулся с аналогичной ситуацией. Он отправился на рынок за продуктами, и на входе встретил бездомного мужчину, который просил у прохожих деньги.

Мужчина решил помочь и отдал ему 100 рублей. В ответ тот сказал, что давно не пробовал красную икру и попросил купить ее для него. У тюменца было хорошее настроение, и он решил сделать такой подарок.

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Ранее сегодня стало известно, что в Тюмени перед Новым годом резко подорожала красная икра.

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#Иван Солдатов#Общество#Новости тюмени#Бездомные#Деликатес
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