«Люди боятся»: старые тюменские дома переведут с газа на электроплиты

Posted 29 января, 03:17
Published 29 января, 03:17
Modified 29 января, 03:19
Updated 29 января, 03:19
В Тюмени насчитывается порядка 400 старых домов, в которых установлены газовые кухонные плиты. Большинство таких МКД построены более 45 лет назад.
Замену плит будут проводить на этапе ремонта сетей электроснабжения. Рабочим придется усилить проводку и обеспечить отпуск необходимого объема энергии, чтобы жильцы могли безопасно и комфортно пользоваться плитами, пишет URA.RU.
«После долгого перерыва возобновляем эту работу. Есть большой запрос от людей, которые беспокоятся о своей безопасности», — пояснил директор департамента ЖКХ региона Семен Тегенцев на встрече с подрядчиками.
По данным департамента ЖКХ, в 2025 году капитально отремонтируют 1283 дома в разных районах Тюмени. Это в два раза больше, чем в ушедшем году.