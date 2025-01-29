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Posted 29 января, 03:17

Published 29 января, 03:17

Modified 29 января, 03:19

Updated 29 января, 03:19

«Люди боятся»: старые тюменские дома переведут с газа на электроплиты

«Люди боятся»: старые тюменские дома переведут с газа на электроплиты

29 января 2025, 03:17
Фото: 1MI.
Сюжет
Недвижимость
В капитальный ремонт тюменских многоэтажек включили работы по замене газовых плит электрическими. Это сделано по просьбам жильцов, которые боятся за свою безопасность после сообщений о взрывах газа.

В Тюмени насчитывается порядка 400 старых домов, в которых установлены газовые кухонные плиты. Большинство таких МКД построены более 45 лет назад.

Замену плит будут проводить на этапе ремонта сетей электроснабжения. Рабочим придется усилить проводку и обеспечить отпуск необходимого объема энергии, чтобы жильцы могли безопасно и комфортно пользоваться плитами, пишет URA.RU.

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«После долгого перерыва возобновляем эту работу. Есть большой запрос от людей, которые беспокоятся о своей безопасности», — пояснил директор департамента ЖКХ региона Семен Тегенцев на встрече с подрядчиками.

По данным департамента ЖКХ, в 2025 году капитально отремонтируют 1283 дома в разных районах Тюмени. Это в два раза больше, чем в ушедшем году.

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#Марина Коржина#Тюмень#Недвижимость#Капитальный ремонт#Газ
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