В Тюмени нашли квартиры дешевле 100 тысяч рублей за квадрат

Стоимость квартир в центре Тюмени выросла на 17% за один месяц: с 275,4 тыс. до 323,3 тыс. рублей за квадратный метр. В «Восточном-2» за квадрат в новых домах просят 144,5 тыс. рублей, а в микрорайоне «Рощино» — 160 тыс. рублей.