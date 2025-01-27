В Тюмени нашли квартиры дешевле 100 тысяч рублей за квадрат

Posted 27 января, 04:57
Published 27 января, 04:57
Modified 27 января, 05:08
Updated 27 января, 05:08
Квартиры в новых домах в Патрушева и 3-м Заречном микрорайоне продают по цене, при которой стоимость одного квадрата менее 100 тыс. рублей. Эта цена отличается от большинства предложений в областной столице, отметили аналитики агентства недвижимости «Этажи».
«Удельная цена предложений новостроек в Тюмени в разрезе по районам. 3-й Заречный микрорайон, цена — 95 558 рублей. Патрушева — 97 886 рублей», — пояснили эксперты URA.RU.
Стоимость квартир в центре Тюмени выросла на 17% за один месяц: с 275,4 тыс. до 323,3 тыс. рублей за квадратный метр. В «Восточном-2» за квадрат в новых домах просят 144,5 тыс. рублей, а в микрорайоне «Рощино» — 160 тыс. рублей.