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Posted 27 января, 04:57

Published 27 января, 04:57

Modified 27 января, 05:08

Updated 27 января, 05:08

В Тюмени нашли квартиры дешевле 100 тысяч рублей за квадрат

В Тюмени нашли квартиры дешевле 100 тысяч рублей за квадрат

27 января 2025, 04:57
Фото: 1MI.
Сюжет
Недвижимость
В двух районах Тюмени на продажу выставлены квартиры, квадратный метр в которых обойдется дешевле 100 тыс. рублей.

Квартиры в новых домах в Патрушева и 3-м Заречном микрорайоне продают по цене, при которой стоимость одного квадрата менее 100 тыс. рублей. Эта цена отличается от большинства предложений в областной столице, отметили аналитики агентства недвижимости «Этажи».

«Удельная цена предложений новостроек в Тюмени в разрезе по районам. 3-й Заречный микрорайон, цена — 95 558 рублей. Патрушева — 97 886 рублей», — пояснили эксперты URA.RU.

Стоимость квартир в центре Тюмени выросла на 17% за один месяц: с 275,4 тыс. до 323,3 тыс. рублей за квадратный метр. В «Восточном-2» за квадрат в новых домах просят 144,5 тыс. рублей, а в микрорайоне «Рощино» — 160 тыс. рублей.

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#Марина Коржина#Экономика#Тюмень#Недвижимость#Новостройки
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