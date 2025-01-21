Цены на новостройки в центре Тюмени за месяц взлетели на 17%

Posted 21 января, 05:37
Published 21 января, 05:37
Modified 21 января, 05:39
Updated 21 января, 05:39
На втором месте по приросту цен на квартиры расположился «Восточный-2» — квадратный метр подорожал на 16,7% — со 123,8 тысячи до 144,5 тысячи рублей. На третьем места находится микрорайон «Рощино» — стоимость «квадрата» выросла на 5,6% или 8,5 тысячи рублей — до 160 тысяч рублей.
Одновременно с этим подешевело жилье в районе Студгородка — на 3% или 5 тысяч рублей (166 тысяч рублей за квадратный метр) и в поселке Московский — на 1,5% или на 1,9 тысячи рублей (127,9 тысячи).
В целом в ноябре 2024 года удельная цена удельная цена продемонстрировала рост на 0,87% по сравнению с предыдущим месяцем и достигла 139,8 тысячи рублей за квадратный метр. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года удельная цена выросла на 8,9%.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на вторичном рынке средний размер скидки при продаже квартиры превысил 5%, а срок экспозиции увеличился до 8,8 месяца.