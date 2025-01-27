Рынок недвижимости в Тюмени на грани заморозки — что будет дальше?

Он отметил, что девелоперы сейчас работают с теми клиентами, которые могут воспользоваться льготными ипотечными программами, такими как семейная ипотека, которая позволяет поддерживать спрос». Однако количество сделок по этой программе в 2025 году будет ограничено. при этом прогнозы на будущее не предполагают значительных изменений на рынке недвижимости. Снижение ставок по ипотечным кредитам ожидается только к середине года, о чем говорит экономист Леонид Вараксин.