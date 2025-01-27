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Posted 27 января, 08:52

Published 27 января, 08:52

Modified 27 января, 08:54

Updated 27 января, 08:54

Эксперты назвали тюменский рынок недвижимости стагнирующим.

Рынок недвижимости в Тюмени на грани заморозки — что будет дальше?

27 января 2025, 08:52
Фото: 1MI. Эксперты назвали тюменский рынок недвижимости стагнирующим.

Эксперты назвали тюменский рынок недвижимости стагнирующим

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Недвижимость
Рынок недвижимости Тюмени в начале 2025 года оказался в состоянии ожидания: высокие ипотечные ставки сдерживают спрос, а предложение жилья ограничено. Эксперты прогнозируют, что для восстановления рынка потребуется снижение ставок по ипотечным кредитам, но радикальных изменений пока не стоит ждать.

В январе 2025 года средняя стоимость жилья в новостройках Тюмени составила около 120 тысяч рублей за квадратный метр, что на 4-5% больше, чем в 2024 году. При этом цены на вторичное жилье уверенно идут на снижение. Эксперты отмечают, что рынок недвижимости в Тюмени находится в состоянии стагнации. Высокие ставки по ипотеке и экономическая неопределенность вынуждают покупателей и продавцов быть более осторожными.

«Застройщики Тюмени, несмотря на высокие ставки по ипотечным кредитам, продолжают строить, но замедляют темпы ввода новых проектов. Высокие цены на строительные материалы и земли увеличивают стоимость жилья. Большинство девелоперов решили сосредоточиться на завершении уже начатых объектов, а новые проекты отложены», — пояснил «Нашему городу» аналитик рынка недвижимости Рустам Разетдинов.

Он отметил, что девелоперы сейчас работают с теми клиентами, которые могут воспользоваться льготными ипотечными программами, такими как семейная ипотека, которая позволяет поддерживать спрос». Однако количество сделок по этой программе в 2025 году будет ограничено. при этом прогнозы на будущее не предполагают значительных изменений на рынке недвижимости. Снижение ставок по ипотечным кредитам ожидается только к середине года, о чем говорит экономист Леонид Вараксин.

При этом для активизации рынка недвижимости в Тюмени нужно снижение ставок по ипотеке хотя бы до 15%. Пока ставки остаются высокими, покупатели остаются в стороне, а продавцы не спешат с продажей своих объектов. Эксперты прогнозируют, что в 2025 году рынок останется в состоянии ожидания, и серьезные изменения можно ожидать только во второй половине года.

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