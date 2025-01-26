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Posted 26 января, 07:29

Published 26 января, 07:29

Modified 26 января, 07:33

Updated 26 января, 07:33

В тюменском Рощино открывают новое здание терминала

В тюменском Рощино открывают новое здание терминала

26 января 2025, 07:29
Фото: 1MI.
В тюменском аэропорту «Рощино» готовят к открытию новое здание терминала. Оно уже построено и в ближайшее время начнет работу.

Совсем скоро заработает новое здание, построенное слева от здания действующего аэровокзала. Здесь будут проходить прилеты и вылеты внутренних рейсов.

«В начале 2025 года порядок регистрации пассажиров и багажа, предполетного досмотра не изменится. Все это будет проходить в центральном здании. Временно, на период строительства, увеличится путь выхода на посадку — проход в новый терминал будет организован через зал ожидания чистой зоны и зал повышенной комфортности. Зал повышенного комфорта и бизнес-зал теперь будут располагаться в здании нового терминала. Чтобы попасть туда, необходимо будет пройти регистрацию на общих стойках, а затем через зону ожидания перейти в новый терминал», — пояснили в Рощино.

И добавили, что постепенно, с ходом реконструкции, все маршруты станут проще и понятнее. Например, вход в аэровокзал будет слева, в новом терминале.

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Напомним, реконструкции тюменского аэропорта ведется с июня 2023 года. Работы проводит турецкая компания «Лимакмаращстрой». Полностью все работы планируют завершить до 2027 года.

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