В тюменском Рощино открывают новое здание терминала

Posted 26 января, 07:29
Published 26 января, 07:29
Modified 26 января, 07:33
Updated 26 января, 07:33
Совсем скоро заработает новое здание, построенное слева от здания действующего аэровокзала. Здесь будут проходить прилеты и вылеты внутренних рейсов.
«В начале 2025 года порядок регистрации пассажиров и багажа, предполетного досмотра не изменится. Все это будет проходить в центральном здании. Временно, на период строительства, увеличится путь выхода на посадку — проход в новый терминал будет организован через зал ожидания чистой зоны и зал повышенной комфортности. Зал повышенного комфорта и бизнес-зал теперь будут располагаться в здании нового терминала. Чтобы попасть туда, необходимо будет пройти регистрацию на общих стойках, а затем через зону ожидания перейти в новый терминал», — пояснили в Рощино.
И добавили, что постепенно, с ходом реконструкции, все маршруты станут проще и понятнее. Например, вход в аэровокзал будет слева, в новом терминале.
Напомним, реконструкции тюменского аэропорта ведется с июня 2023 года. Работы проводит турецкая компания «Лимакмаращстрой». Полностью все работы планируют завершить до 2027 года.