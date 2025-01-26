Тюменцы меняют съемные квартиры на комнаты из-за неподъемных арендных ставок

По информации экспертов, рост цен на съемные комнаты в 2024 году был зафиксирован во всех российских городах. Сильнее аренда подорожала в Вологде, Курске и Грозном — от 54 до 66,7%. Меньше всего ценники на аренду жилья такого типа выросли в Новокузнецке, Орле и Сургуте — от 3,3 до 6,7%. В среднем по всем городам рост ставок составил 27,7%, средняя цена — 12 108 рублей в месяц.