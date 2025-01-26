Тюменцы меняют съемные квартиры на комнаты из-за неподъемных арендных ставок

Posted 26 января, 07:09
Published 26 января, 07:09
Modified 26 января, 07:11
Updated 26 января, 07:11
По информации экспертов, рост цен на съемные комнаты в 2024 году был зафиксирован во всех российских городах. Сильнее аренда подорожала в Вологде, Курске и Грозном — от 54 до 66,7%. Меньше всего ценники на аренду жилья такого типа выросли в Новокузнецке, Орле и Сургуте — от 3,3 до 6,7%. В среднем по всем городам рост ставок составил 27,7%, средняя цена — 12 108 рублей в месяц.
Самые дорогие комнаты сдавали в Хабаровске, Сочи и Якутске — от 17,5 до 21,4 тысячи рублей, самые дешевые — в Саранске, Нижнем Тагиле и в Пензе (8,3-8,6 тысячи рублей).
«В 2024 года году комнаты средней стоимостью до 8000 руб./мес. имелись в 18 городах из 70, сегодня — ни в одном из нашего списка. Рынок переживает период бурного роста ставок аренды, и сегмент комнат его не избежал. В этом году ставки будут подрастать еще, так как в комнаты переселяются те, кто не может „потянуть“ выросшую плату за квартиру», — отметил Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир Квартир».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени планируют отдать под КРТ земельные участки на Мысу и в Березняковском районе общей площадью более 14 га.