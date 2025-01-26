«Мама, помоги»: тюменка ищет пропавшего на СВО сына

Posted 26 января, 06:23
Published 26 января, 06:23
Modified 26 января, 06:25
Updated 26 января, 06:25
Рафаэль мечтал о машине, как и любой мальчишка. На его 18-летие родители подарили ему Kia Optima. Однажды молодой человек весте со своими друзьями отправился в Курган, поразвлечься. Тогда к компании молодых людей пристали двое мужчин — они пытались забрать у Рафаэля автомобиль. В итоге началась потасовка, в ходе Рафаэль оттолкнул от себя одного из них. Мужчина упал на камень и получил серьезную черепно-мозговую травму. Более двух месяцев он не приходил в сознание.
По данному факту было возбуждено уголовное дело — Рафаэля и его друзей отправили в СИЗО. Эмоциональный молодой человек не выдержал заключения и в день своего 20-летия подписал контракт с Минобороны, пишет 72.RU.
Эльвира, мама Рафаэля, вспоминает, что пыталась отговорить сына, предлагала ему лучше отсидеть в колонии срок. Но сын был уверен в том, что сидеть он не сможет — либо его убьют, либо он кого-то убьет в тюрьме.
1 августа Рафаэль сел на борт военного самолета и улетел в Краснодар, Молькино. Оттуда был направлен в ДНР. После этого на связь с родными тюменец выходил лишь один раз — рассказал, что ему подарили хороший бронежилет, а также назвал свой позывной — Ронин. Больше данных он не оставил. Командиры запретили говорить номер части в ДНР, направление и номер жетона. Кроме того, телефон у Рафаэля изъяли.
О том, что происходит с Рафаэлем, женщине удавалось узнать через сослуживцев, которые также были на отправке. Но связь с ними долго поддерживать не удалось.
«Один сослуживец потом рассказывал, когда Рафаэль пошел на первое задание и начали бомбить, он лег, руками голову закрыл и орал „Мама, помоги“», — со слезами на глазах вспоминает Эльвира.
Несколько раз в неделю женщина звонила в часть в Молькино. Там ей отвечали, что Рафаэль в строю, служит в штурмовой роте.
Однажды женщина случайно наткнулась в сети на видео, снятое на борту вертолета. На кадрах было видно несколько раненых вместе с сопровождающим военным. В одном из них Эльвира узнала своего сына — он лежал с забинтованной головой в почти бессознательном состоянии.
Тюменка несколько раз тщательно просматривала ролик, разглядывала каждую деталь — от татуировки на плече до глубоких морщин на лбу. О том, что на кадрах с борта вертолета в беспамятстве лежит ее сын, Эльвира не сомневалась.
Не раздумывая Эльвира отправилась в Краснодарский край, в Молькино. В военной части тюменке сообщили, что с 1 ноября Рафаэль числится без вести пропавшим. Военные рассказали, что всех раненых из Луганска и Донецка отправляют в Ростов, где находится распределительный центр. Однако ни в сотнях больниц, ни в моргах Эльвира не нашла сына.
Тюменка уверена, что сын жив, но из-за контузии потерял память.
«Он не вспомнит себя. Может, эта контузия год продлится или полгода. А может, это не контузия, а амнезия. Может, он вообще никогда маму не вспомнит. Он так и будет, что ли, валяться по этим больницам? Оказывается, очень много там контуженых, которые не опознаны. Они так и лежат. Я сразу командиру сказала: „Найдите город хотя бы, а я поселюсь там и каждый день, сколько мне понадобится, буду ходить в каждую больницу, стучаться и показывать фотографию“. Мне всю Россию-то не объехать. Я в Луганске была, в Ростове была, в Краснодаре была, в Москве в приемной у президента была. Куда мне еще ехать, я не знаю», — рассказывает Эльвира.
Правда, командир отказал женщине в поиске. Сообщил, что если Рафаэль живой, то сам найдется в больнице. Если в плену или погиб, то об этом станет известно позже.
«Всё, мы вашего ребенка потеряли. Через полгода я выйду в суд, спишу его со своих плеч, и до свидания» — так мне ответил командир. Теперь мне за полгода надо доказать, что мой сын жив», — отмечает Эльвира.
По словам тюменки, чтобы начать поиски молодого человека с видео, сделать запросы в санавиацию, найти военный борт, автора ролика, сопровождающих или другие хоть какие-то зацепки, необходимо провести экспертизу опознания по фото. Ее требуют военные. Женщина признается, половина тех, кому она показывает видео, не узнают в раненом парне Рафаэля. Но сама мать уверена, что на кадрах ее сын.
«Я засыпаю и просыпаюсь с этим видео, я с ним разговариваю. Ночами во сне вот открывается видео на этом моменте, где его глаза, которые просят: „Мама, помоги мне, мама, найди меня“. Я чувствую, что это он. Я уверена, что это он», — подчеркивает Эльвира.
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