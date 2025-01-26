«Мама, помоги»: тюменка ищет пропавшего на СВО сына

Рафаэль мечтал о машине, как и любой мальчишка. На его 18-летие родители подарили ему Kia Optima. Однажды молодой человек весте со своими друзьями отправился в Курган, поразвлечься. Тогда к компании молодых людей пристали двое мужчин — они пытались забрать у Рафаэля автомобиль. В итоге началась потасовка, в ходе Рафаэль оттолкнул от себя одного из них. Мужчина упал на камень и получил серьезную черепно-мозговую травму. Более двух месяцев он не приходил в сознание.