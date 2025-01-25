Расходы на строительство тюменского межвузовского кампуса вырастут на 4 млрд руб

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени работы по подготовке площадки для строительства межвузовского кампуса начались в феврале 2024 года. Согласно проектной документации общая площадь кампуса составит 167 тысяч квадратных метров. Работы по возведению объекта планируют завершить до конца 2028 года.