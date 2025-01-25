nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 января, 04:49

Published 25 января, 04:49

Modified 25 января, 04:52

Updated 25 января, 04:52

Расходы на строительство тюменского межвузовского кампуса вырастут на 4 млрд руб

Расходы на строительство тюменского межвузовского кампуса вырастут на 4 млрд руб

25 января 2025, 04:49
Фото: 1MI.
Сюжет
Строительство
Тюменские власти хотят увеличить расходы на работы по строительству межвузовского кампуса на 4,2 миллиарда рублей. Соответствующий законопроект, подготовленный ГУС и департаментом образования и науки Тюменской области, в настоящее время находится на рассмотрении в правительстве региона.

В частности, предлагается увеличить общую сумму расходов с 32,4 миллиарда до 36,6 миллиарда рублей, увеличить размер выплаты капитального гранта концессионеру с 21,4 до 21,9 миллиарда рублей, сумму возмещений с 8 миллиардов до 13,1 миллиарда рублей.

Городищенский лог в Тюмени благоустроят в течение пяти лет
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени работы по подготовке площадки для строительства межвузовского кампуса начались в феврале 2024 года. Согласно проектной документации общая площадь кампуса составит 167 тысяч квадратных метров. Работы по возведению объекта планируют завершить до конца 2028 года.

Читайте также:
На Тюменскую область надвигается штормовой ветерВ Тюмени таксист украл у пассажира коробку с 10 пирогамиАзиатское бистро откроют в Тюмени. Оно названо в честь японской внучки Менделеева
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Деньги#Новости тюмени#Расходы#Кампус#Межвузовский кампус
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика