На Тюменскую область надвигается штормовой ветер

Облачная с прояснениями погода, небольшой снег, ветер 6-11 м/с с порывами до 16 м/с ожидаются на юге Тюменской области в субботу, 25 января. Днем температура воздуха составит -9…-14, в ночные часы ожидается до -11…-16, при прояснении до -21.

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