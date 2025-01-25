На Тюменскую область надвигается штормовой ветер

Posted 25 января, 04:16
Published 25 января, 04:16
Modified 25 января, 04:18
Updated 25 января, 04:18
В Тюмени 25 января метеорологи прогнозируют переменную облачность, снег в первой половине дня. Утром и днем температура воздуха составит -9…-11, в вечерние термометры покажут -13…-16. Ветер будет дуть со скоростью до 3,3 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:51, закат в 16:49, продолжительность дня 7 часов 58 минут.
В Тобольске 25 января ожидается переменная облачность, снег у трение часы. Утром и днем ожидается до -10…-11, в темное время суток температура воздуха составит -13…-15. Ветер будет дуть со скоростью 2,8 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:45, закат в 16:32, продолжительность дня 7 часов 47 минут.
В Ишиме 25 января метеорологи прогнозируют пасмурную облачную с прояснениями погоду, небольшой снег. Утром и днем термометры покажут -13…-11, к ночи температура воздуха опустится до -14…-18. Ветер будет дуть со скоростью до 4,9 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:30 закат в 16:38, продолжительность дня 8 часов 8 минут.